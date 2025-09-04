Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Gurur duyuyoruz, yolları açık olsun

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "İlk maçlar her zaman zordur, Dünya Kupası yolunda Gürcistan ile oynadığımız maçı 3-2 kazanmak bizi çok mutlu etti." dedi.

"Zor bir deplasman, Gürcü futbolunda çıkış var, önemli oyuncuları var. Bizimkiler gerçekten iyi başladılar, dengeli oyun götürdüler ve neticeyi aldılar. 10 kişi kalmamıza rağmen akıllıca oynadılar. Tebrik ediyoruz." diyen Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"2026 yolunda önemli bir engeli aştık ama tabii yolun başı. Pazar günü İspanya ile oynayacağız, süreç devam edecek. Zor bir süreç ama sporcularımızın temposu, arkadaşlığı, motivasyonu bizleri çok mutlu etti. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Milletimizi sevindirmek bize gurur veriyor. Milletimiz bu tip başarılardan, sporcularımızın ortaya koyduğu performanstan mutlu oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün voleybol milli takımımız rakibini yenerek yarı finale kaldı, o da önemli bir başarı. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda takımımız iyi gidiyor, son 16'ya kaldılar, grup birincisi oldular, 5'te 5 yaptılar. Bunlar çok önemli. Takımımızı yalnız bırakmadık, geldik, başkanımızı, teknik heyeti de tebrik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da takımı tebrik etti. Gerçekten yakından da takip ediyor, sporu yakından takip etmesi bizim için çok önemli. Gurur duyuyoruz, yolları açık olsun. Bu takımın 2026'da ABD'de olacağına yürekten inanıyoruz. Başladıkları gibi bitirecekler."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: BURADA ALDIĞIMIZ 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da son anlarda zorlanmalarına rağmen önemli olanın galibiyet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayarak tüm takımı tebrik ettiğini belirten Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Montella soyunma odasındaki konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızı Konya'ya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Son dakikaları sıkıntılı geçirdik.' dedi. Ben de 'Biz sizin yolunuzdan gidiyoruz, siz zor işlerle uğraşıyorsunuz, Türk milleti zoru sever, kolayı değil.' dedim. Gruplarda oynanan ilk maçlar çok enteresandır, enteresan sonuçlar çıkabilir. Burada aldığımız 3 puan çok önemli, Sayın vekilimiz (Saffet Sancaklı), ilk yarı içeriye girerken dedi ki '1-0 değil 2-0 girmezsek küserim', bunu dedikten 1 dakika sonra ikinci golü attık. Önemli olan okyanusta yakalandığınız fırtına değil, geminin limana gelip gelmemesi. Maç içerisinde fırtınaya yakalanmış olabiliriz ama 3 puanı alıp buradan gidiyoruz. Cenab-ı Allah inşallah Konya'da İspanya'yı, ben inanıyorum. Dokuz yaşında kızımın temiz kalbine inanıyorum, Macaristan maçının skorunu bilmişti, o maçtan sonra da İspanya maçının skorunu bilir. İnşallah bu 3'lü yine yan yana oturup Konya'da İspanya'yı yenip zaferle döneriz."

"İŞE ÇOMAK SOKMAK İSTEYEN İNSANLAR TÜRK DEĞİL" Hacıosmanoğlu, maç öncesinde milli takım oyuncuları arasında gerginlik olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti: "Benim lügatıma yakışsa kullanacağım kelime hazır da federasyon başkanıyım, kullanamıyorum. Tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu diyorum. Hocaya buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kolej havası var, işe çomak sokmak isteyen insanlar Türk değil. Çok güzel bir aile ortamı var. Adı geçen oyuncularla ilgili de onların samimiyetini görseniz, futbolda değişkenlik oluyor. Bugün Trabzonspor'un kaptanı hiçbir yere gitmez dedi, gitti. Futbolcular her gün yer değiştirebilir. Bunların üzerinden spekülasyon yapmak, hele böyle bir maç öncesi, böyle polemikleri yapmak ancak vatan hainlerine yakışır. Çok güzel bir hava var, bu havayı yakalayan da ortamı sağlayan da hocamız. Şimdi onu Bakanımız ile konuştuk, İçişleri Bakanımız ile de konuşacağız en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek. Cenab-ı Allah inşallah bize 24 sene üzerine ABD'ye gidip orada da başarılı olmayı nasip etsin."

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise "Tebrik ediyoruz, inşallah pazar günü devamı gelecek. Milli takım maçı olunca herkesin hassas davranması gerek. Milli maç olunca herkes ya güzel konuşsun ya sussun." dedi.