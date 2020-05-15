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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını önlemek amacı ile getirilen seyahat engeli nedeniyle, alıcı ülkelere teslim edilemeyen gemiler için özel bir çözüm bulundu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin girişimleri sonucu Ticaret Bakanlığı’nın izni ile yabancı alıcılar özel jet uçakla Türkiye’ye getirilecek, gemiler teslim edilecek.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının gemi ve yat ihracatını da etkilediğini belirterek, sektörün yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 7.2 oranında düşüş ile 354 milyon dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

Seven, "Teslim edilemeyen gemi ve yatlarımız oldu. Seyahat kısıtlamaları nedeni ile teslim için alıcı firma temsilcileri gelemedi. İnşası ilerleyen gemiler ise alıcıların enspektörlerinin gelememesi nedeni ile teslim tarihinde ötelemeye maruz kaldı. Ticaret Bakanlığımızın destekleri sonucunda masrafları tersanelere ait olmak üzere özel uçak temin edilmesi halinde yabancı temsilcilere uçuş izni verilmesi için izin aldık. Sektörün diğer en önemli sorunu olan teminat mektupları sorununun çözümünde ise sona geldik" dedi.

'TEMİNAT MEKTUPLARI SORUNUNDA SONA YAKLAŞILDI'

Son yıllarda sektörün en büyük sorununun teminat mektupları konusu olduğunu belirten Cem Seven, ana ihracat pazarı Avrupa ülkelerindeki bankaların, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar tarafından verilen ve vadesi bir yılı aşan Teminat Mektuplarını kabul etme noktasında büyük zorluklar çıkardığını söyledi.

Seven, “Birliğimizin sorunu ortadan kaldırmaya ilişkin öncelikli çözüm önerisi, reytingi düşük olmayan herhangi bir Avrupa bankasında gemi ve yat inşa sektörüne özel 600 milyon dolar tutarında bir line açılarak Türk bankalarının teminat mektuplarına kontr garanti verilmesinin sağlanmasıdır. Bu sorunun çözümüne yönelik girişimlerimiz salgın sürecinde devam etti. Çok yakın bir zamanda bu konu ile ilgili iyi haberler vereceğiz" şeklinde konuştu.

Birlik olarak, Covid 19 ile mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'na ve Sağlık Bakanlığı ve tıp hastanelerine dezenfektan malzemesi alımı kampanyalarına katkı sağladıkları belirten Cem Seven, tersanelerde çalışanlara maske tedariği ile ilgili sorunları da gerekli mercilere ilettiklerini kaydetti.

Seven, "Sektörde yaklaşık 50.000 insan istihdam edilmekte. Yapılan işin niteliği gereği her çalışanın günde 3 maske ihtiyacı bulunmakta. Bu da bir ayda 4.5 milyon maske ihtiyacı anlamına gelmekte. Bu sorun ile ilgili girişimlerde bulunduk, sorunu ilettik ve çözüme kavuşacağını düşünüyoruz" dedi.

'SALGIN SONRA TALEP ARTAR'

GYHİB Başkanı Cem Seven, Covid 19 salgını sonrası sektörde talep artışı beklediklerini belirterek, "Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak hedef pazarlar ve mevcut pazarlarda ülkemizin ticari temsilcilikleri ile temaslarımıza devam ediyoruz. Salgın sonrası ortaya çıkması muhtemel talep fazlasını ülkemiz lehine çevirebilmek adına girişimlerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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