AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 209 milyon 92 bin 548 olarak gerçekleşti"

- "İstanbul ve Atatürk havalimanlarında 2019’da toplam 468 bin 38 uçak trafiği gerçekleşti. 68 milyon 650 bin 542 yolcuya hizmet verildi"

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