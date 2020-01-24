24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
19 Eylül 2018'de yapılan düzenlemeyle, gayrımenkul yatırımı yaparak Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar için sınır 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildi.
Türkiye'de geçen yıl yapılan 10 milyon 871 bin metrekarelik gayrımenkul yatırımının üçte birden fazlasının vatandaşlık için olduğu ortaya çıktı.
Yabancıların 2019’daki tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları yatırımlara göre, ülke bazında ilk sırada Mısır yer aldı. Mısır’ı, İran, Irak, Filistin, Katar, Çin, Yemen, Afganistan, Ürdün ile İsrail izledi.
EVA Gayrımenkul Değerleme'nin yaptığı araştırma göre yabancıların vatandaşlık edinimi için yaptığı gayrımenkul yatırımları tüm satışlar arasında yüzde 35'lik paya sahip olurken, en çok tercih ettikleri il Konya oldu.
Konya’yı sırasıyla, İstanbul, Afyonkarahisar, Manisa, Karaman, Bilecik, Bolu,Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli takip etti.
Megakent İstanbul’daki yabancı gayrimenkul yatırımı ise 1 milyon 425 bin 812 metrekare oldu. Bu yatırımın da, yaklaşık yüzde 41’inin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi. Yabancıların tüm gayrimenkul bazında vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki yatırımlarında ise ilk sırayı Irak aldı. Bu ülkeyi, İran, Afganistan, Yemen, Ürdün, Libya, Filistin, Mısır, Çin, Almanya ile İsrail takip etti.
Yabancıların geçen yılki vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki gayrimenkul yatırım tercihlerinde Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü ilçeleri ilk üçte yer aldı. Bu ilçeleri de sırası ile Esenyurt, Silivri, Şile, Sarıyer, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Bağcılar izledi.
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