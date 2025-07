Garanti BBVA’dan kişiye özel bankacılıkta yeni dönem

Garanti BBVA, bireysel bankacılıkta “Benim Bankacım” programıyla birlikte kişiye özel finansal hizmetler sağlamada yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Program, her bir müşteriye özel atanan müşteri yöneticisinin desteğiyle, finansal ihtiyaçları kişiye uygun çözümlerle karşılıyor.

“Benim Bankacım” kapsamında, müşteriler için sağlanan özel finansal danışmanlığına, şube ve iletişim merkezlerinde öncelikli hizmetlere, Garanti BBVA Mobil’de yer alan “Benim Bankacım” sekmesi ve menüsü üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Benim Bankacım” ile ilgili yaptığı açıklamada, odaklarında her zaman müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamanın yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak her bir kişiye özel hizmet sunmanın, güçlü müşteri ilişkileri kurmanın ve bu ilişkileri dijital araçlarla zenginleştirmenin asıl işimiz ve en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Benim Bankacım programı da bu anlayış doğrultusunda geliştirdiğimiz çatı bir müşteri programı. Varlıklı müşterilerimiz artık ihtiyaçlarını tek bir kaynaktan ve her an onları tanıyan bir bankacının desteğiyle karşılayabilecek; kendilerine özel sunulan avantajlardan anında haberdar olabilecek. Deneyimimiz ve dijital altyapımız sayesinde işlerimizi her zaman bir adım öteye taşımaya devam edeceğiz.”