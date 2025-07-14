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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Garanti BBVA Partners Tech’in 9. dönem girişimcileri belli oldu - Teknoloji Haberleri

        Garanti BBVA Partners Tech’in 9. dönem girişimcileri belli oldu

        Garanti BBVA Partners Tech 2025 Programı'na seçilen teknoloji girişimleri belli oldu. Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod, 6 ay boyunca mentorluk, iş birliği fırsatları ve çeşitli desteklerden yararlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:36
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        Garanti BBVA Partners Tech'in 9. dönem girişimcileri belli oldu
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        Garanti BBVA’nın teknoloji odaklı girişimleri desteklemek için düzenlediği Partners Tech Programı’nın 9. dönemine katılacak girişimler açıklandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod, 2025 dönemine seçilen girişimler oldu. Siber güvenlik, üretken yapay zeka, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren bu girişimler, 6 ay boyunca Garanti BBVA’nın sunduğu ofis imkânı, mentorluk, iş birliği fırsatları, reklam/PR desteği ve daha birçok avantajdan faydalanacak.

        Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın jüri toplantısında, teknoloji tabanlı girişimler sunumlarını gerçekleştirdi. Jüride Garanti BBVA ve Garanti BBVA Teknoloji yöneticilerinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan, Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu ve Coorbiz Kurucusu Koray Akhan gibi girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri yer aldı.

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        Ölçeklenebilir iş modellerine ve küresel büyüme potansiyeline sahip girişimler, siber güvenlik, üretken yapay zeka, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında projelerini sundu. Değerlendirmeler sonucunda Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod programa katılmaya hak kazandı.

        GİRİŞİMCİLERE KAPSAMLI DESTEK

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, programla ilgili şunları söyledi: “Garanti BBVA olarak, yıllardır girişimcilik ekosistemine katkı sağlıyoruz. Partners Tech Programı ile teknoloji girişimlerine mentorluk, iş birliği fırsatları ve kurumsal deneyimimizi sunuyoruz. Bu dönem seçilen girişimler, vizyonları ve potansiyelleriyle bizi etkiledi. Türkiye’den çıkan teknoloji girişimlerinin küresel başarılara imza atacağına inanıyor, bu yolculukta onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz.”

        Seçilen girişimler, 6 ay boyunca ofis imkânı, mentorluk, Garanti BBVA ve iştirakleriyle iş birliği fırsatları, reklam/PR desteği, eğitim-seminer programları ve avantajlı bankacılık hizmetlerinden yararlanacak.

        Program, girişimlerin büyümesini hızlandırmayı ve küresel pazarlara açılmalarını desteklemeyi hedefliyor.

        TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE KATKI

        Garanti BBVA, Partners Tech Programı ile Türkiye’de teknoloji girişimciliğinin öncü destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Katma değeri yüksek ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip girişimleri destekleyen program, ekosisteme değer katmayı sürdürüyor. 9. dönem girişimleri, yenilikçi çözümleriyle dikkat çekerken, Garanti BBVA’nın sağladığı desteklerle küresel ölçekte başarı hedefliyor.

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