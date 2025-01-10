Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven oldu

Garanti BBVA’nın grup şirketlerinden Garanti BBVA Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üst yönetiminde değişiklik gerçekleşti. Kurumun Genel Müdürü Korcan Abalı görevinden ayrılırken, bu görevi geçmişte önemli birçok finansal teknoloji şirketinde üst düzey yöneticilik yapmış olan Onur Güven üstlenecek.

Onur Güven, çalışma hayatına 2002 yılında iş zekası uzmanı olarak başlıca telekomünikasyon şirketlerine ve bankalara danışmanlık vererek başladı. 2007-2015 yılları arasında Turkcell’de iş zekası, veri ve ürün yönetimi alanlarında önemli görevler üstlenen Güven, Paycell’in kurucularından biri olarak, 2015’te önce Genel Müdür Vekilliği, sonra CEO olarak görev yaptı. 2022’de Crypto.com Türkiye Ülke Direktörü olarak bu markanın Türkiye pazarına girişine liderlik etti. 2023 yılında ise BtcTurk Kripto’nun CEO ve YK Üyesi görevini aldı. Güven, son olarak FI Strat’ın Kurucusu ve CEO’su olarak görev yapıyordu.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği lisans ve Özyeğin Üniversitesi Executive MBA yüksek lisans mezunu olan Onur Güven, finansal teknolojiler, dijital varlılar, kripto/blok zincir alanlarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip.