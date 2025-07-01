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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA Kripto'dan Dijital Varlık Alım Satım Hizmetleri için Wyden ile iş birliği - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA Kripto'dan Dijital Varlık Alım Satım Hizmetleri için Wyden ile iş birliği

        Wyden ve Garanti BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA Kripto, bireysel ve kurumsal müşteri tabanına yönelik dijital varlık hizmet teklifinin büyümesini desteklemek amacıyla stratejik bir ortaklık açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:13
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        Garanti BBVA Kripto'dan Wyden ile iş birliği
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        Garanti BBVA Kripto bu iş birliği ile birlikte Türk lirası, ABD doları cinsinden ve kripto paralar arasında kripto işlem çiftlerini içerecek; yerel piyasa erişimini dijital varlıklara genişleterek Türk yatırımcılar için sorunsuz ve verimli bir alım satım deneyimi yaratacak.

        Wyden, Garanti BBVA Kripto'nun kârlılık oranlarını optimize etmesine, likiditeyi ve riski daha verimli yönetmesine olanak tanırken hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine kullanıcı dostu ara yüzüyle verimli ve kolay bir alım satım deneyimi sunmayı hedefliyor.

        Ek olarak, iyi uygulamalara uygun yürütme yapısını sunmanın ötesinde Wyden platformu, dinamik hedge mekanizmaları sunarak limitleri yönetmek suretiyle Garanti BBVA Kripto'nun çeşitli finansal risklere karşı kapsamlı risk yönetimi ihtiyaçlarını da destekleyecek.

        Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven yeni iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

        "Bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için verimli, ölçeklenebilir ve düzenlemelere uygun kripto alım satım teklifimizi oluştururken, Wyden'in gelişmiş teknolojisi bizi daha da güçlendirecek. Bu yenilikçi teknoloji kripto gibi gelişmekte olan bir alanda faaliyet gösterme ve ölçeklendirme konusunda artan esneklik ve verim sağlarken, aynı zamanda her zaman düzenleyici ve risk yönetimi önceliklerimizle sıkı bir uyum içinde kalmamıza imkân tanıyacak. Garanti BBVA Kripto olarak, kripto yatırımcılarının ve sektörün ihtiyaç duyduğu gereksinimleri sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz."

        Wyden CEO'su Andy Flury "Türkiye'nin büyük ölçekli ve köklü bankalarından biri olan Garanti BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA Kripto ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, bölgenin en kapsamlı finansal kuruluşlarından birine daha da güçlendirilmiş kurumsal dijital varlık altyapısı getiriyor ve uyumlu ve ölçeklenebilir dijital varlık hizmetlerine olan ortak bağlılığımızı vurguluyor" değerlendirmesinde bulundu.

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