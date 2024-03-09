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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Ekmas: 95 - Darüşşafaka Lassa: 78 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas: 95 - Darüşşafaka Lassa: 78 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Galatasaray Ekmas, 11'inci galibiyetini alırken; konuk ekip 12'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Galatasaray'da 17 sayı kaydeden Dee Bost oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 23:32 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:35
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        Galatasaray Ekmas evinde farklı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Ekmas, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 yendi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin

        Galatasaray Ekmas: Bost 17, Buğrahan Tuncer 15, Göksenin Köksal 7, McCormack 11, Sadık Emir Kabaca 16, Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 13, Halilovic 11, Yeboah 2

        Darüşşafaka Lassa: Woodard 10, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 5, Berk Demir 15, Cartlon 11, Tolga Kay, Adams 8, Rahkman 9, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6

        1. Periyot: 20-17

        Devre: 45-36

        3. Periyot: 70-55

        5 Faulle çıkan: 37.36 Halilovic (Galatasaray Ekmas)

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