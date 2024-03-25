Gabar'da günlük petrol üretimi hedefi 100 bin varil

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Ayazağa Atatürk Stadı'nda iftar programına katılan Bayraktar, Üsküdar'da Mehmet Genç Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2021'de çok büyük bir petrol keşfi yaptıklarını anımsatan Bayraktar, "Burada 1 milyar varillik bir petrol var. Şu anda çok hızlı bir şekilde üretimini gerçekleştiriyoruz. Günlük 37 bin varile çıktık. Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacağız. Hedefimiz, yıl sonu 100 bin varil. Bu, şu anda Türkiye'nin üretiminin iki katından fazla hale gelmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimine ilişkin şunları kaydetti: REKLAM "Şu anda günde 3,7 milyon metreküp üretiyoruz ve evlerimizde bu gazı kullanmaya başladık. Bu daha başlangıç. Bu üretimi arttırmamız lazım. Yeni sahaları keşfetmemiz lazım. 2024 yılında yeni aramalarla, yeni kuyularla, yeni müjdelerle sizi buluşturabiliriz." Enerji arz güvenliğinin önemine dikkati çeken Bayraktar, "Birinci hedefimiz, Türkiye'nin artan enerji talebini kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlamak. İkinci hedefimiz, maalesef Türkiye'nin enerjideki en büyük problemi, dışa bağımlılık. Türkiye, kullandığı enerjinin üçte ikisini ithal ediyor. Doğal gazın neredeyse tamamını, petrolün yüzde 92'sini, kömürün yüzde 40'ını ithal ediyor. Bu kadar büyük bir enerjiyi ithal ettiğiniz zaman döviz ödüyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, enerjinin şampiyonlar liginde olması gerekiyor. 1950'lerden başlayan Türkiye'nin nükleer hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, nükleerde de Cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarını attı. Dünyanın en büyük nükleer şantiyesini görmenizi isterim. Akkuyu'da 30 bin kişi çalışıyor. İlk reaktörü bu sene devreye almak istiyoruz. Bu santralin yapılmaması için de doğrudan, açık, örtülü birçok adımlar atılıyor. Biz kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin en kısa zamanda yenilenebilir, yerli kaynaklar ve nükleeri kullanarak enerji üreten bir ülke haline geleceğinin altını çizerek, "Bunları yaptığımızda Türkiye hakikaten bir anlamda enerjide devrim yapacak, enerjide çağ atlayacak ve bu enerjideki hamleler de ekonomiye doğrudan yansıyacak. Birçok alanda daha farklı, çok daha iyiye gitmiş bir Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.