Fransız 'Örümcek Adam' Hong Kong'daki 68 katlı gökdelene çıkıp, barış pankartı açtı

16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Örümcek Adam" diye bilinen Fransız tırmanıcı Alain Robert, bir süredir Çin karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'daki 68 katlı bir gökdelene çıkıp, barış çağrısı yapan bir pankart açtı. Pankartta bir el sıkışma resmiyle, Hong Kong ve Çin bayrakları yer aldı.
Hong Kong'da aylardır Çin ve hükümet karşıtı eylemler sürüyor. Göstericiler zaman zaman polisle çatışıyor.
Dünya genelinde yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan 57 yaşındaki Alain Robert ise Cheung Kong Center'a "acil barış çağrısı yapmak için çıktığını" söyledi.
Alain Robert, "Belki gerilimi azaltıp, gülümsetebilirim. En azında öyle umuyorum" dedi.
Robert, daha önceki birçok tırmanışında olduğu gibi, Hong Kong'taki gökdelene de herhargi bir ip ya da koruyucu malzeme olmadan çıktı.
Alain Robert'in tırmanışı, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.
Avustralya'da yaşayan Çinli muhalif sanatçı Badiucao, "Gerçekten kasaplar ve diktatörlerle el sıkışmak mı istiyorsun?" diye sordu.
https://twitter.com/badiucao/status/1162173075590283264
Alain Robert, genelde tırmanışlarını herhangi bir izin almadan yapıyor. Geçen Ağustos'ta da Hong Kong'da bir binaya tırmanma girişiminde bulunduğu için, bir yıllık tırmanış yasağı almıştı. Ancak bu yasağın süresinin dolup dolmadığı henüz bilinmiyor.
Robert, Filipinler'de de 47 katlı bir binaya tırmandıktan sonra gözaltına alınmıştı.
Fransız tırmanıcı daha önce de Dubai'deki Burg Halifa Kuleleri, Malezya'daki Petronas Kuleleri ve Tayvan'daki Taipei 101 ve Londra'daki Heron binasına tırmanmıştı.
Fransız "Örümcek Adam"ın tırmandığı bina, Hong Kong'un en zengin adamı olan milyarder Li Ka Shing'e ait.
Li de, bazı Hong Kong gazetelerine ilap verip, şiddete son verilmesi çağrısı yapmıştı.
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