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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 5 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 5 kaç GB boş alan istiyor?

        Forza Horizon 5, oyuncuları Meksika'nın nefes kesici manzaralarıyla bezeli devasa ve dinamik bir açık dünyaya davet eden, özgürlük duygusunu merkezine alan bir yarış oyunudur. Oyun, "Horizon Festivali" adı verilen büyük bir otomotiv etkinliği etrafında şekillenir. Bu festival, arabalarla yalnızca yarış yapılmayan; keşif, hız, kültür ve hikâyeyle iç içe geçen bir kutlama havasındadır. Oyuncu, festivalin yıldız sürücüsü olarak kendi yolculuğunu yazar. Amacı yeni etkinlikleri keşfetmek, efsanevi araçları garajına katmak, özel sürüş meydan okumalarını tamamlamak ve yol boyunca Meksika'nın zengin kültürel dokusunu keşfetmektir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:29
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        Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri
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        Hikâye, klasik anlamda sinematik bir anlatım yerine, oyuncunun kişisel deneyimleriyle gelişen bir ilerleme sistemine dayanır. Örneğin, antik Maya harabelerinden kaktüs dolu çöllere, yoğun ormanlardan aktif yanardağlara kadar değişen coğrafyalarda, hava koşullarına göre şekillenen farklı yarışlar sizi bekler. Her bölge farklı atmosferler sunarken, oyuncu bu bölgelerde hem zamana karşı yarışır hem de çevreyle etkileşim kurarak Horizon Festivalinin genişlemesine katkı sağlar. Festival alanları, oyuncunun başarılarına bağlı olarak büyür, yeni yarış türleri, hikâye görevleri ve çok oyunculu modlara erişim sağlanır.

        Oyun, sizi direksiyon başına geçmekle kalmaz; kendi karakterinizi oluşturmanızı, kendi hikâyenizi yazmanızı ve dilediğiniz gibi bir yarış kariyeri şekillendirmenizi teşvik eder. Forza Horizon 5’in konusundaki en önemli unsurlardan biri, yarışın tek amacının kazanmak olmadığı mesajını vermesidir. Keşif yapmak, arkadaşlarla ortak sürüş deneyimleri yaşamak, araç koleksiyonu oluşturmak ya da Meksika’nın sunduğu manzaraların tadını çıkarmak… Her oyuncunun “hikâyesi” farklıdır. Oyun, bu özgür yapısıyla klasik yarış oyunlarından ayrılır ve oyuncuya kendi hızında ilerleyebileceği, kişisel bir deneyim sunar.

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        FORZA HORİZON 5 KAÇ GB?

        Forza Horizon 5, yüksek kaliteli grafiklere, devasa açık dünya haritasına ve zengin araç çeşitliliğine sahip bir yarış oyunudur. Bu nedenle oyunun dosya boyutu da oldukça büyüktür. Oyunun platforma göre değişmekle birlikte ortalama dosya boyutu 110 GB civarındadır.

        Elbette bu rakam, temel kurulum dosyalarını kapsamaktadır. Eğer genişletme paketlerini (DLC’ler), ek araç paketlerini ya da harita genişlemelerini de indirirseniz, toplam dosya boyutu daha da artabilir. Güncellemeler de zamanla oyunun kapladığı alanı büyütebilir. Örneğin oyunu uzun süredir oynamıyorsanız, geri döndüğünüzde 10-15 GB’lık bir güncellemeyle karşılaşabilirsiniz.

        Bu nedenle Forza Horizon 5’i yüklemeyi planlıyorsanız, sabit diskinizde minimum 120-130 GB boş alan bulundurmanız iyi olacaktır. SSD üzerine kurulum yapılması da yükleme süreleri ve oyun içi performans açısından büyük fark yaratır. Özellikle açık dünya oyunlarında harita geçişleri sırasında donma yaşamamak için SSD tavsiye edilir.

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        FORZA HORİZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Forza Horizon 5, etkileyici açık dünya tasarımı, gerçekçi grafik motoru ve geniş araç yelpazesiyle donatılmış güçlü bir yarış deneyimi sunar. Ancak bu görsel ve teknik zenginlik, beraberinde ciddi sistem gereksinimlerini de getiriyor. Oyunu akıcı ve sorunsuz oynamak istiyorsanız, bilgisayarınızın bu taleplere karşılık verecek donanıma sahip olması gerekir.

        Minimum Sistem Gereksinimleri

        Forza Horizon 5’i temel seviyede, yani düşük grafik ayarlarında ve 30 FPS gibi oynanabilir bir performansla çalıştırmak için en az şu donanımlara ihtiyacınız olacak:

        • İşletim Sistemi: Windows 10’un 64-bit sürümü ve en az 15063 yapısı.
        • İşlemci: 4 çekirdekli bir işlemci şart; örneğin Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200 bu işi görür.
        • RAM: 8 GB bellek yeterli kabul ediliyor ama tarayıcı ya da arka planda çalışan başka programlarla birlikte bu sınır sizi zorlayabilir.
        • Ekran Kartı: En az NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 470 öneriliyor. 4 GB VRAM barajını aşmanız gerekiyor.
        • Depolama: Oyunun temel kurulumu yaklaşık 110 GB alan istiyor. Hard diske kurulabilir ama SSD tercih ederseniz performans farkını hissedersiniz.
        • DirectX: Sürüm 12 gerekiyor. Güncel bir sistem şart.

        Önerilen Sistem Gereksinimleri

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        1080p çözünürlükte yüksek ayarlar ve 60 FPS gibi bir deneyimi hedefliyorsanız, önerilen donanımlar şunlar:

        • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) – 18362 yapısı veya sonrası.
        • İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X. 6 çekirdekli işlemciler bu noktada işleri rahatlatıyor.
        • RAM: 16 GB RAM artık neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Özellikle açık dünya oyunlarında.
        • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070, AMD RX 590 ya da Intel Arc A750 gibi 8 GB VRAM’li kartlar tavsiye ediliyor.
        • Depolama: Aynı şekilde 110 GB civarında ama mutlaka SSD tercih edin; harita yüklemeleri ciddi anlamda hızlanıyor.

        Ultra-4K Deneyimi İçin Sistem Gereksinimleri

        Eğer bu oyunu 4K çözünürlükte, en yüksek ayarlarda ve kesintisiz bir akıcılıkla oynamak istiyorsanız, güçlü bir sisteme ihtiyacınız olacak.

        • İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 7 3800XT gibi üst düzey işlemciler öneriliyor.
        • RAM: 16 GB hala yeterli ama mümkünse daha yüksek frekansta çalışan bir bellek seti seçin.
        • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 veya AMD RX 6800 XT gibi günümüzün amiral gemileri gerekiyor. Yüksek VRAM bu seviyede kritik.
        • Depolama: NVMe SSD tercih edin. Sadece hız değil, uzun vadede kararlılık açısından da fark yaratıyor.

        Bu sistem gereksinimlerinin yalnızca teknik bir liste olmadığını unutmamak gerekir. Forza Horizon 5, sizi Meksika’nın renkli yollarında, çöl rüzgarları arasında, yağmurla çamura dönüşen pistlerde gezdiriyor. Bu deneyimi hakkıyla yaşamak için donanımınızın da bu yolculuğa ayak uydurması gerekiyor. Oyunu düşük ayarlarda oynamak mümkün, ancak gerçek keyif ve akıcılık için sisteminizin orta ya da üst segmentte olması fark yaratacaktır. Özellikle SSD kullanımı ve 16 GB RAM, artık sadece öneri değil, yeni bir standart hâline gelmiş durumda.

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