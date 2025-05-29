Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 kaç GB boş alan istiyor?

Sezonların değişmesiyle yollar, hava koşulları ve sürüş dinamikleri de sürekli olarak farklılaşır; mesela kışın buzlu yollarda kontrollü sürüş zorunludur, yazın ise asfalt daha hızlı gitmeye olanak sağlar. Hikaye kısmı klasik yarış oyunlarından farklıdır; oyuncu, Horizon Festival adındaki büyük bir yarış etkinliğinin parçası olur ve burada farklı yarışlara katılarak, özel araçlar toplayarak ve diğer sürücülerle rekabet ederek yükselir. Bu süreçte hız değil, strateji, aracın ayarları ve ortam koşullarına uyum sağlama becerisi de ön plandadır.

Forza Horizon 4, aynı zamanda sosyal bir deneyim sunar; oyuncular çevrimiçi modda diğer yarışçılarla bir araya gelip takım kurabilir, açık dünyada birlikte keşif yapabilir veya çeşitli yarış etkinliklerinde karşı karşıya gelir. Oyunun konusu, hız tutkusunu ve otomobil kültürünü benzersiz bir açık dünya deneyimi ile birleştirirken, İngiltere’nin doğal güzelliklerini ve kültürel dokusunu da gözler önüne serer.

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FORZA HORİZON 4 KAÇ GB?

Forza Horizon 4, detaylı grafikleri ve geniş açık dünya haritasıyla dikkat çeken bir yarış oyunu olduğu için oldukça fazla depolama alanı gerektirir. Oyunun kendisi, temel olarak 80 GB civarında bir yer kaplar; ancak oyuna eklenen güncellemeler, genişleme paketleri ve ekstra içerikler düşünüldüğünde, toplamda ihtiyaç duyulan alan 90 GB’a kadar çıkabilir. Bu büyüklük, oyunun sunduğu zengin içerik, gerçekçi araç modelleri ve dinamik hava koşulları gibi özelliklerin kalitesini koruyabilmek için gereklidir. Forza Horizon 4’ü oynayabilmek için bilgisayarınızda veya konsolunuzda yeterli boş bellek olması çok önemlidir, çünkü yetersiz alan oyun performansını olumsuz etkileyebilir ve güncellemelerin yüklenmesini engelleyebilir. Ayrıca, oyunun daha hızlı yüklenmesi ve akıcı çalışması için hard disk yerine SSD kullanılması önerilir. REKLAM FORZA HORİZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Forza Horizon 4, özellikle yarış oyunlarını seven oyuncular için tasarlanmış olsa da, farklı zevk ve deneyimlere sahip geniş bir kitleye hitap eden bir oyundur. Öncelikle hız tutkunları ve otomobil meraklıları için mükemmel bir seçimdir; oyun, gerçekçi araç modelleri, ayrıntılı modifikasyon seçenekleri ve farklı sürüş dinamikleri sayesinde otomobil kültürünü derinlemesine yaşama fırsatı sunar.

Ancak sadece yarış sevenlere değil, açık dünya oyunlarını sevenlere de hitap eder. Çünkü Forza Horizon 4, devasa ve canlı haritası, dört mevsimin getirdiği atmosfer değişiklikleri ve keşfedilecek onlarca farklı mekanla, oyuncuları sürükleyici bir keşif macerasına davet eder. Zorluk seviyesini ve kontrolleri ayarlayabilme imkanı sayesinde hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için uygundur; bu sayede yarış oyunlarına yeni adım atanlar bile eğlenebilir, deneyimli sürücüler ise rekabetçi modlarda kendilerini gösterebilir. REKLAM Minimum Sistem Gereksinimleri (Oyunu çok temel seviyede çalıştırmak için) İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci (CPU): Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-4300 serisi işlemci

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): Nvidia GTX 650 Ti veya AMD Radeon R7 250X

Depolama Alanı: En az 80 GB boş disk alanı

DirectX: DirectX 12 destekli kart ve sürücüler

İnternet Bağlantısı: Zorunlu (oyunun doğrulanması ve çevrimiçi modlar için)

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı Bu minimum gereksinimler oyunu düşük grafik ayarlarında, temel çözünürlükte oynatabilir. Grafik kalitesi düşük, performans ise orta seviyelerde olur. Önerilen Sistem Gereksinimleri (Daha akıcı ve görsel olarak tatmin edici deneyim için) İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit güncel sürüm

İşlemci (CPU): Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X ve üzeri

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): Nvidia GTX 1070 veya AMD RX 590 ve üstü

Depolama Alanı: SSD önerilir, en az 80 GB boş alan

DirectX: DirectX 12 destekli güncel sürücüler

İnternet Bağlantısı: Sürekli bağlantı tavsiye edilir (özellikle çok oyunculu mod için)

Ses Kartı: Yüksek kaliteli DirectX destekli ses kartı Önerilen gereksinimlerde oyun yüksek grafik ayarlarında, 1080p veya üzeri çözünürlüklerde akıcı bir şekilde oynanabilir. Araç detayları, çevresel efektler ve ışıklandırma daha gerçekçidir. Yüksek Performans / Ultra Ayarlar İçin Tavsiye Edilen Donanım İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11 (64-bit)

İşlemci (CPU): Intel Core i7-9700K ya da AMD Ryzen 7 3700X ve üstü

RAM: 32 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): Nvidia RTX 2080 Super / RTX 3060 Ti veya AMD RX 6800 ve üstü

Depolama: NVMe SSD ile 80 GB ve üzeri boş alan

DirectX: DirectX 12 Ultimate destekli güncel sürücüler

İnternet Bağlantısı: Hızlı ve stabil internet bağlantısı

Ses Kartı: Yüksek çözünürlüklü ses çıkışı için kaliteli ses donanımı Bu seviyede oyun, ultra grafik ayarları, yüksek çözünürlük (2K ve 4K), HDR ve geniş açılı monitörlerle mükemmel bir deneyim sunar. FPS (kare hızı) yüksek ve sabittir, detaylar maksimum seviyededir. Çevrimiçi çok oyunculu modlarıyla sosyal oyun deneyimini seven, arkadaşlarıyla ya da dünyanın dört bir yanından oyuncularla yarışmayı tercih edenler için de idealdir.

Forza Horizon 4, yalnızca yarış oyunu değil, bir yaşam ve etkinlik simülasyonu gibi düşünülebilir; festivaller, yarış turnuvaları ve görevlerle dolu yapısıyla oyuncuları uzun süre meşgul eder. Ayrıca grafik ve ses kalitesi yüksek olduğu için görsel ve işitsel deneyimden hoşlanan oyuncular için de büyük keyif sunar. Son olarak, sürekli güncellenen içerikleri ve geniş araç koleksiyonu sayesinde, koleksiyoncular ve oyun içinde sürekli yeni şeyler keşfetmek isteyen oyuncular için de caziptir.