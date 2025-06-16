Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.350,01 %0,41
        DOLAR 39,3632 %-0,14
        EURO 45,6373 %0,20
        GRAM ALTIN 4.308,60 %-0,46
        FAİZ 44,10 %0,55
        GÜMÜŞ GRAM 46,10 %0,62
        BITCOIN 107.584,00 %2,70
        GBP/TRY 53,5310 %0,02
        EUR/USD 1,1585 %0,31
        BRENT 71,75 %-3,34
        ÇEYREK ALTIN 7.044,54 %-0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ford Otosan'dan Kocaeli’de eğitim yatırımı - İş-Yaşam Haberleri

        Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı Kocaeli’de 35 derslikli ilkokul yapılacak

        Ford Otosan'ın Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Millî Eğitim Bakanlığı, Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen okul projesinin temel atma töreni, 16 Haziran Pazartesi günü Gölcük'te gerçekleştirildi. 35 derslikli bu modern eğitim kurumunun, 2026–2027 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 16:48 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ford Otosan'dan Kocaeli'de eğitim yatırımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ford Otosan ile Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı, toplumsal faydayı odağına alan yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun temeli, 16 Haziran 2025 tarihinde Gölcük’te düzenlenen törenle atıldı. Riskli durumda olduğu tespit edilerek yıkılan Donanma İlkokulu’nun yerine yapılacak olan yeni okul, geleceğin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern donanımlarla inşa edilecek.

        Törende konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, eğitim alanındaki sosyal yatırımların, şirketin uzun vadeli vizyonunun en güçlü parçalarından biri olduğunu vurguladı.

        Özyurt, "Ford Otosan olarak 60 yılı aşkın geçmişe sahip yolculuğumuzda, sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda toplumsal yatırımlarla kalıcı değerler yaratmak için çalıştık. Bizim için başarı, yalnızca üretim rakamlarıyla ya da ihracat rekorlarıyla ölçülmüyor. Gerçek başarı, içinde bulunduğumuz topluma, bu topraklara kattığımız faydayla, bıraktığımız izle anlam kazanıyor. Kocaeli, bizim evimiz. Burası sadece üretim yaptığımız bir şehir değil; geliştiğimiz, büyüdüğümüz, bir dünya markasına dönüştüğümüz topraklar. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için sanayiye yatırım yapmak yetmez. Büyüme için en önemli yatırım, insana, topluma yapılan yatırımdır. Bu nedenle, bugün burada temelini attığımız okul, bizim için yalnızca bir bina değil. Üstelik birçok çalışma arkadaşımızın ve onların çocuklarının da eğitim yolculuklarına başladığı bu okulun yeni ismi bizim için ayrıca anlam taşıyor. Bu proje, inandığımız değerlerin, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ve toplumsal sorumluluk vizyonumuzun somut bir göstergesidir" dedi.

        Törendeki konuşmasında Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, Vehbi Koç Vakfı’nın en önemli odak alanının eğitim olduğunu vurgulayarak Vakfın burs ve eğitim programları dışındaki okul inşası projelerini dile getirdi.

        Toprakoğlu, "Vehbi Koç Vakfı için en öncelikli alan, eğitim. Vakfımız bünyesinde yer alan eğitim kurumlarımızın yanı sıra, merkezden yürüttüğümüz burs destekleriyle ve eğitim programlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte, Vehbi Koç Vakfı olarak Cumhuriyetimizin 75. yılı vesilesiyle, sekiz yıllık eğitime destek vermek amacıyla Türkiye’nin değişik bölgelerinde eğitim kurumları yaptık. Sayısı 21’e ulaşan bu okulları, "Yap, Devret, Sahip Çık" ilkesiyle Millî Eğitim Bakanlığı'na devrettik. Bu okullarımızdan ikisi Kocaeli’nde yer alıyor. 1999 yılında yine Ford Otosan desteğiyle Ford Otosan Koç Ortaokulu’nu, bir de Gebze Koç Ortaokulu’nu Kocaeli’nde hayata geçirdik. İşte bugün yeniden Ford Otosan’ın bağışlarıyla okul sayımızı 22’ye çıkarıyor ve ilinizdeki 3.okulumuzun temellerini hep birlikte atıyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitim kurumlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        Habertürk Anasayfa