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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor - Otomobil Haberleri

        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor

        ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon aracını geri çağırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:47 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:58
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        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
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        ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdığı bildirildi.

        Bir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.

        Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 1 milyon 75 bin 299 olduğu aktarıldı.

        Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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