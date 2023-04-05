Forbes listesine SASA damga vurdu

HABERTURK.COM / AA

Forbes'un bu yıl 37'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti.

Ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.

Geçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'un serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.

Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı.

Dünyanın en zengin 10 insanı:

Sıra İsim Servet (milyar $) 1 Bernard Arnault 211 2 Elon Musk 180 3 Jeff Bezos 114 4 Larry Ellison 107 5 Warren Buffett 106 6 Bill Gates 104 7 Michael Bloomberg 94,5 8 Carlos Slim Helu 93 9 Mukesh Ambani 83,4 10 Steve Ballmer 80,7

Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.

Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, FTX'in eski yöneticilerinden Gary Wang ve müzisyen Kanye West gibi isimler dikkati çekti.

ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.

TÜRKİYE'DEN 26 İSİM

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 5 milyar dolarlık servetle ikinci sırada yer alırken, Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarla en zengin üçüncü isim oldu.

Erdemoğlu kardeşler holdinglerinin yüzde 75 payı olan SASA Polyester'in değerinin geçen yıl yüzde 316 yükselmesiyle zirveye yerleştiler. SASA'nın piyasa değeri bugün itibarıyla 237.44 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Forbes hesaplamasına göre İbrahim Erdemoğlu'nun serveti son 1 yılda 3,5 milyar dolar, Ali Erdemoğlu'nun serveti ise 3,2 milyar dolar çıktı.

Forbes'a göre Türkiye'nin en zengin isimleri:

Türkiye sıralaması Dünya Sıralaması İsim Servet (milyar $) 1 497 İbrahim Erdemoğlu 5,3 2 534 Murat Ülker 5,0 3 580 Ali Erdemoğlu 4,7 4 982 Semahat Sevim Arsel 3,0 5 1027 İpek Kıraç 2,9 6 1104 Rahmi Koç 2,7 7 1217 Şaban Cemil Kazancı 2,5 8 1217 Ferih Şahenk 2,5 9 1312 Erman Ilıcak 2,3 10 1313 Filiz Şahenk 2,3 11 1368 Sezai Bacaksız 2,2 12 1434 Hamdi Ulukaya 2,1 13 1575 Bülent Eczacıbaşı 1,9 14 1575 Faruk Eczacıbaşı 1,9 15 1575 Mehmet Sinan Tara 1,9 16 1647 Nihat Özdemir 1,8 17 1725 Mustafa Küçük 1,7 18 1905 Hamdi Akın 1,5 19 1905 Ahmet Çalık 1,5 20 2133 Aydın Doğan 1,3 21 2133 Deniz Şahenk 1,3 22 2259 Mehmet Aydınlar 1,2 23 2259 Şefik Yılmaz Dizdar 1,2 24 2405 Ali Metin Kazancı 1,1 25 2540 Turgay Ciner 1,0 26 2540 Murat Vargı 1,0

Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO