Fıstık ezmesinde gıda boyası, kayseri mantısında kanatlı et... Bakanlık taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi. Listeye 30 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması takviye edici gıdada beyan edilen etken maddenin tespit edilmemesi, toz biberde ve kekikte yabancı madde tespiti, fıstık ezmesinde gıda boyası, kırmızı et ve ızgara köftede kanatlı et, kayseri mantısında kanatlı et ve sakatat, kasap köftede kalp gibi birçok üründe yapılan sahtecilikler yer aldı. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapan firmalar ve ürünler…
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 30 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı 910'a yükseldi.
Yeni listede etten mantıya zeytinyağından takviye edici gıdaya toz biberden fıstık ezmesine birçok üründe yapılan sahtecilikler yer alıyor.
Listeye eklenen ürünlerde gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, mantıda ve kırmızı ette sakatat ve kanatlı et gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.
İşte o markalar ve ürünler...
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