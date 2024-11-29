Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.621,27 %-0,20
        DOLAR 34,6928 %0,13
        EURO 36,6819 %0,11
        GRAM ALTIN 2.969,18 %1,17
        FAİZ 41,11 %0,34
        GÜMÜŞ GRAM 34,24 %1,75
        BITCOIN 96.728,00 %1,68
        GBP/TRY 44,0472 %0,00
        EUR/USD 1,0564 %0,11
        BRENT 72,68 %-0,82
        ÇEYREK ALTIN 4.854,61 %1,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Filli Boya'dan şehirlerde 'Hayata 1 Renk Neşe' hareketi - İş-Yaşam Haberleri

        Filli Boya'dan şehirlerde 'Hayata 1 Renk Neşe' hareketi

        Filli Boya, insanlara umut ve neşe veren alanlar sunmak amacıyla "Hayata 1 Renk Neşe" hareketini başlattı. Türkiye'nin dört bir tarafındaki kamusal alanların, tasarımın gücü ve renklerle güzelleşmesini sağlayacak olan projenin ilk durağı, Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filli Boya'dan şehirlerde 'Hayata 1 Renk Neşe' hareketi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin dört bir yanındaki 3 binden fazla okulun sağlıklı ve modern eğitim şartlarına sahip olması ve çocukların daha iyi şartlarda eğitim almalarını desteklemek amacıyla 'Filli Okul' projesini yürüten Filli Boya, okullar dışında kamusal birçok alanın güzelleştirilmesine de katkıda bulundu.

        11 Millî Saray'ın restorasyon çalışmalarını gerçekleştirirken 'Ebedi Destekçisi' olduğu Çanakkale Tarihi alanın da yenilenmesini sağlayan Filli Boya, şimdi ise yeni bir hareket başlatıyor. 'Hayata 1 Renk Neşe' adı verilen proje, Türkiye'nin dört bir tarafındaki kamusal alanların, tasarımın gücü ve renklerle güzelleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

        "ANADOLU'NUN İLHAM VE UMUT VEREN MİRASINI TAŞIYORUZ"

        Kuruldukları ilk günden bu yana topluma fayda sağlayarak gelişmeyi ilke edindiklerini ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi kendilerine misyon edindiklerini belirten Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, "Nippon Paint Betek olarak Türkiye'nin 81 ilinde 5 binden fazla bayimiz var. Biz tabelamızın olduğu her ilde o ilin yerel değerlerini sahiplenerek, o bölgenin insanlarının kıymet verdiği çevresel ve kültürel değerlerin korunması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz zaman ile ilgili pek çok olumsuz duygu var olsa da biz her zaman umut var diyoruz… Umudu hiçbir zaman elden bırakmadan yeni olasılıkları, yeni dünyaları keşfetmeye ve kendimizi bu süreçlerde özgürce ifade etmeye ihtiyacımız var. Bu nedenlerle Filli Boya olarak 2025 yılı için belirlediğimiz Yılın Renk Paleti ile birlikte 'Hayata 1 Renk Neşe' hareketimizi başlatıyoruz. Hayata 1 Renk Neşe hareketiyle, hayatı güzelleştirmek için yetkinliğimiz, deneyimimiz ve görgümüzün yanı sıra işin tasarım alanındaki uzmanlarını da içine dahil ettiğimiz projelerle; insanların toplu olarak bulundukları, birlikte var oldukları, nefes aldığı, hayata bağlandığı kamusal alanları boyayıp renklendirerek canlandırmaya kararlıyız. Anadolu'muzun 10 bin yılı aşkın medeniyet birikimini, insanlığa ilham ve umut veren mirasını taşıyoruz. Topraklarımız umut yuvası. Bu umut mirasını, iklimini, renklerimiz ile parklarımızda, ortak alanlarımızda paylaşarak umudu ve pozitif gelecek etkisini yayacağız" dedi.

        REKLAM

        Projenin startı Abbasağa Parkı'ndan veriliyor

        “Hayata 1 Renk Neşe” hareketinin ilk adımı İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda atıldı. Filli Boya, Beşiktaş Belediyesi iş birliği ve Pekmez X Boz Mimarlık Ofisi'nin tasarımlarıyla Abbasağa Parkı'nı renklendirdi, yeniledi. Parkın giriş kapılarından banklara, amfi meydanından merdivenlere ve çocuk oyun alanlarına, insana dokunan her bölgesi Filli Boya'nın 2025 renk paletinin 6 rengi ile yeni bir yüze büründü. Sivil toplum çalışmalarını desteklemek ve sosyal sorumluluk alanında varlık göstermek amacıyla Filli Boya'nın 20 çalışanı da boyama çalışmalarına destek verdi.

        Kamu kurumlarına çağrı

        Halkın kullanımına açık noktaları hayata renk katan neşe hareketine dahil etmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Tayfun Küçükoğlu, “Amacımız, renklenen alanların sayısını daha da artırarak umudu ve neşeyi yaymak. Bir arada olmaya teşvik etmek. Bu nedenle özellikle kamu kurumlarına, yerel yöneticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Zengin ürün yelpazemiz, deneyimimiz ve yetkinliğimizden insanları buluşturan farklı alanların da faydalanmasını istiyoruz. 81 il 922 ilçemize aynı umut ve heyecan ile yakınız. Bizimle iş birliğinde olan tasarımcılarla birlikte buna hazırız. Dahil olmak isteyenlere kapımız açık. Bir yıl içerisinde hava koşulları, tasarım ve diğer ön hazırlık zamanlarını da dikkate alarak pek çok kamusal alanı renklendirerek umut ve neşe noktasına çevirmeyi hedefliyoruz” dedi.

        Filli Boya gelen başvurular arasından yapılacak değerlendirmenin ardından 2025 yılı sonuna kadar pek çok farklı alanda daha yılın renklerini kullanarak “Hayata 1 Renk Neşe” katmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Habertürk Anasayfa