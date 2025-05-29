FIFA 17 sistem gereksinimleri nelerdir? FIFA 17 kaç GB boş alan istiyor?

Hikaye modu “The Journey” adıyla anılır ve futbolun sadece puanlardan ibaret olmadığını, oyuncuların hayatındaki iniş çıkışları, takım içi dinamikleri ve basının baskısını da etkileyici şekilde yansıtır. Bu mod sayesinde, oyuncular sadece hızlı paslar ve şutlar yapmakla kalmaz, bir futbolcunun duygusal ve profesyonel yaşamına tanıklık eder. Bunun dışında, FIFA 17’de gerçekçi oynanış mekanikleri, geliştirilmiş yapay zeka ve yeni fizik motoru ile saha içindeki hareketler, top sürme ve şutlar daha doğal ve akıcı hale getirilmiştir. Lisanslı takımlar, ligler ve gerçek stadyumlar sayesinde futbolun evrensel heyecanı tam anlamıyla oyunculara aktarılır.

FIFA 17 KAÇ GB?

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FIFA 17, sahip olduğu detaylı grafikler, yeni oyun motoru ve geliştirilmiş oyun modlarıyla birlikte oyunculara etkileyici bir futbol deneyimi sunarken, sabit diskte kapladığı alan açısından da dönemine göre oldukça dikkat çeken bir yapıma dönüşmüştür. Oyunun tam kurulumu, güncellemeleri ve içerikleriyle birlikte yaklaşık 50 GB depolama alanı gerektirmektedir.

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FIFA 17’nin bu kadar yer kaplamasının temel nedeni, oyunda kullanılan Frostbite oyun motoru ile gelen yüksek çözünürlüklü dokular, sinematik ara sahneler, lisanslı takımların tam detaylı stadyumları ve gerçekçi oyuncu modellemeleridir. The Journey adlı hikâye modunun eklenmesi, oyun içi sahnelerin daha sinematik ve kapsamlı hale gelmesini sağlamış, bu da dosya boyutunu büyük ölçüde artırmıştır. Ayrıca farklı liglerden, takımlardan ve ülkelerden binlerce oyuncunun ayrıntılı yüz modellemeleri, formaları, animasyonları ve seslendirmeleri de oyunun veri boyutuna katkıda bulunmuştur.

FIFA 17 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ FIFA 17’yi yüklemek isteyen bir oyuncunun yalnızca oyunun temel dosyaları için değil, sistemin geçici bellek kullanımı ve potansiyel güncellemeleri de göz önünde bulundurarak sabit diskinde en az 55-60 GB’lık boş alan bırakması önerilir. Bu sayede hem oyunun kurulumu sorunsuz tamamlanabilir hem de performans açısından herhangi bir takılma ya da veri okuma sorunu yaşanmaz. Özellikle klasik bir hard disk yerine SSD’ye kurulması halinde yükleme süreleri ciddi oranda kısalabilir. Minimum Sistem Gereksinimleri Bu gereksinimler, oyunu en düşük grafik ayarlarında ve akıcı bir şekilde oynayabilmek için gereken temel donanımı ifade eder. Oyunun temel fonksiyonlarını yerine getirebilmek için bu seviyede bir sistem yeterlidir. İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 - 64-bit işletim sistemi, oyunun performansı ve bellek yönetimi için gereklidir.

İşlemci (CPU): Intel Core i3-2100 @ 3.1 GHz veya AMD Phenom II X4 965 ve 3.4 GHz Dört çekirdekli orta seviye işlemciler, temel fizik motoru hesaplamalarını ve oyun mekaniklerini sorunsuz yürütebilir.

Bellek (RAM): 8 GB Oyunun dinamik saha hareketleri, yapay zekâ hesaplamaları ve anlık animasyonlar için bu miktarda RAM yeterlidir.

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon R7 260 Orta seviye grafik kartları, düşük ila orta ayarlarda 720p-1080p çözünürlükte stabil performans sağlar.

Depolama Alanı: En az 50 GB boş disk alanı Yüksek çözünürlüklü oyuncu modelleri, stadyum detayları ve animasyon verileri geniş bir alana ihtiyaç duyar.

DirectX: Sürüm 11 Grafik işleme ve görsel efektler için DirectX 11 destekli bir ortam gereklidir.

Ses Kartı: DirectX uyumlu Kaliteli oyun sesleri ve yorumlar için uyumluluk önemlidir. Önerilen Sistem Gereksinimleri Yüksek grafik kalitesi, daha hızlı yükleme süreleri ve akıcı oyun deneyimi için tavsiye edilen donanım bileşenleridir. Bu seviyede oyun, yüksek çözünürlükte ve maksimum ayarlarda sorunsuz çalışır. İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-bit En güncel Windows sürümü, performans optimizasyonu ve güncel sürücü desteği sağlar.

İşlemci (CPU): Intel Core i5-3550, 3.40 GHz veya AMD FX 8150 ve 3.6 GHz Dört çekirdekli ve yüksek saat hızına sahip işlemciler, hızlı tepki ve stabil oyun deneyimi sunar.

Bellek (RAM): 12 GB oyun içi çoklu görevler ve arka planda çalışan sistem işlemleri için yeterli bellek alanı sağlar.

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X yüksek grafik ayarlarında, 1080p çözünürlükte akıcı kare hızları elde etmek için uygundur.

Depolama Alanı: SSD ile en az 55 GB boş alan SSD, oyunun yükleme sürelerini önemli ölçüde azaltır, veri akışını hızlandırır ve oyun deneyimini iyileştirir.

DirectX: Sürüm 11 veya daha üstü gelişmiş grafik özelliklerinin ve görsel efektlerin tam olarak kullanılmasını sağlar.

Ses Kartı: 5.1 surround ses destekli önerilir. Futbol maçlarının atmosferini gerçekçi kılmak için gelişmiş ses donanımı faydalıdır. Ek Donanım ve Yazılım Önerileri Monitör: En az 60 Hz yenileme hızına sahip 1080p çözünürlüklü bir monitör, FIFA 17’nin akıcı görselliği için idealdir. Daha yüksek yenileme hızları, hızlı reflekslerin kritik olduğu oyunlarda avantaj sağlar.

Kontrol Cihazı: FIFA serisi, gamepad ile daha doğal ve rahat bir kontrol deneyimi sunar. Xbox veya PlayStation kumandaları ile uyumlu olması tercih edilir.

İnternet Bağlantısı: Çok oyunculu modlar için stabil ve hızlı internet bağlantısı önerilir. Kesintisiz çevrimiçi deneyim için en az 10 Mbps indirme hızına sahip bağlantı idealdir.

Güncellemeler ve Sürücüler: Grafik kartı sürücülerinin güncel olması ve Windows güncellemelerinin düzenli yapılması, oyun performansını olumlu etkiler.