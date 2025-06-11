Fenerbahçe ve Galatasaray'ı izlemek, Avrupa devlerini izlemekten pahalı

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin 2025/2026 sezonu için belirledikleri kombine bilet fiyatları ortaya çıktı.

Şampiyon Galatasaray'ın iç sahadaki tüm maçlarını izlemek isteyen bir taraftar, en az 24 bin TL ödeyecek. En pahalı tribünde ise sezonluk bilet 180 bin TL. VIP tribünlere baktığımızda ise fiyat 350 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Fenerbahçe'de en ucuz bölüm olan kale arkasında kombine fiyatları 20.500 TL olurken, en pahalı bilet Fenerium ve Maraton Alt'ta 140 bin TL oldu. VIP olarak geçen iki tribünün sezonluk fiyatı ise 455 bin TL.

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Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden birçok kulüp de kombine fiyatlarını duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bilet fiyatlarını güncel kurla Euro'ya çevirince iki ekibin biletleri, Avrupa'nın birçok devini geride bırakıyor.

Müzesinde 15 Şampiyonlar Ligi kupası bulunduran ve dünyanın dört bir yanından seyirci çeken Real Madrid'in en ucuz kombine bilet fiyatı 507 Euro seviyesinde, en pahalı bilet ise 3211 Euro seviyesinde.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'u sezon boyunca Anfield Road'da izlemek için gözden çıkarılması gereken ücret, 842 Euro ile 1068 Euro arasında değişiyor.

Kadrosunda birçok yıldızı barındıran ve dünyanın kadro değeri en yüksek 2. takımı durumunda bulunan Manchester City'nin en ucuz kombinesi 500 Euro, en pahalı kombinesi ise 1900 Euro. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in en ucuz kombinesi 460 Euro, daha prestijli koltuklar ise 1320 Euro'dan başlıyor. Tribünleriyle ünlü Borussia Dortmund'un en pahalı kombinesi 1360 Euro, maçı ayakta izlemeyi kabul ederseniz kombine fiyatı 305 Euro'ya kadar iniyor. (Fiyatlar araştırılırken VIP ve ağırlama paketleri dışarıda bırakıldı. Bu tip biletleri alırsanız fiyatlar daha üst seviyelere çıkıyor. Tüm biletlerde yetişkinler için fiyatlar baz alındı. Fiyatlandırmada yaş ve farklı indirim grupları yer alabiliyor.) KİŞİ BAŞI GELİRLE KIYASLAYINCA FARK AÇILIYOR Bilet fiyatları ile ülkelere göre kişi başı milli geliri de kıyaslarsak Türkiye'deki bilet fiyatlarının pahalılığı gözler önüne seriliyor. IMF verilerine göre; Türkiye'de kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyelerinde iken karşılaştırdığımız Avrupa ülkelerinde durum şöyle: Almanya - 58 bin dolar, Birleşik Krallık - 54 bin dolar, İtalya - 42 bin dolar, İspanya - 38 bin dolar, Fransa - 50 bin dolar.