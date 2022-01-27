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Fed dün akşam beklendiği gibi faize dokunmadı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın mart ayında faiz artırımına gitme niyetinde olduklarını ve varlık alımlarını sonlandırmanın zamanının geldiğini belirtmesi kripto paralarda düşüşe neden oldu.

Beklenenden daha şahin bulunan bu açıklamalardan önce Bitcoin 38.000 doların üzerindeydi. Bu sabah itibarıyla ise 35.980 dolara düştü. Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 4.5'i buldu.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 3.5 değer kaybederek 2.395 dolara geriledi.