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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed raporu: ABD'de enflasyon endişe kaynağı - İş-Yaşam Haberleri

        Fed raporu, ABD'de enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

        ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede mali refahın 2024'te bir önceki yıla benzer olduğunu, enflasyon ve fiyatların ise en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:32 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:32
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        Fed raporu: ABD'de enflasyon endişe kaynağı
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        Fed, 12 binden fazla yetişkinin katılımıyla geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği anketin sonucunda hazırlanan "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporunu yayımladı.

        Geçen yıl yetişkinlerin yüzde 73'ünün ya "iyi durumda" olduklarını ya da "mali açıdan rahat yaşadıklarını" bildirdiği kaydedilen raporda, bunun 2023'teki yüzde 72'lik orana benzer olduğu ancak 2021'deki yüzde 78'lik seviyenin altında kaldığı vurgulandı.

        Raporda, fiyatlarla ilgili endişelerin devam ettiği ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kaldığı ifade edildi.

        Enflasyon ve fiyatların en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğine dikkatin çekildiği raporda, yetişkinlerin çoğunun bir önceki yıla göre ödedikleri fiyatlardaki değişikliklerin mali durumlarını daha da kötüleştirdiğini söylediği, ancak bunu söyleyenlerin oranının 2023'e göre azaldığı aktarıldı.

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        Raporda, yüksek fiyatlara yanıt olarak çoğu kişinin bir önceki yıla göre harcamalarını ayarlamak gibi önlemler aldığı bildirildi.

        Acil durum tasarruf tedbirlerinin önceki iki yılla benzerlik gösterdiği belirtilen raporda, emekliliğe hazırlığın hafif iyileştiği ifade edildi.

        Raporda, beklenmedik bir 400 dolarlık harcamayı nakit veya eşdeğeriyle ödeyeceğini söyleyen yetişkinlerin oranının 2022 ve 2023'e göre değişmediği, 3 aylık harcamalarını karşılayacak "kara gün fonları" olduğunu söyleyenlerin oranının ise azaldığı kaydedildi.

        Yetişkinlerin yüzde 21'inin geçen yıl finansal sahtekarlık veya dolandırıcılığa maruz kaldığı vurgulanan raporda, en yaygın finansal dolandırıcılık şeklinin "kredi kartı dolandırıcılığı" olduğu belirtildi.

        Raporda, ulusal ekonomiye ilişkin algı iyileşmeye devam etse de genel olarak kötümserliğin devam ettiği vurgulandı.

        Yetişkinlerin yüzde 29'unun geçen yıl ulusal ekonomiyi "iyi" veya "mükemmel" olarak değerlendirdiği kaydedilen raporda, bunun 2023'teki yüzde 22 seviyesinin üstünde ancak 2019'daki yüzde 50 seviyesinin altında olduğu ifade edildi.

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