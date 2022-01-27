22 ayar bilezik fiyatları 27 Perşembe günü özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrasında en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Günlerdir yatay seyirde seyreden gram altın fiyatları Fed kararı sonrasında düşüşe geçti.

Saat 15.00'te kaydedilen verilere göre gram altın 720,69 lira alış ve 740,29 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, karar metninde yakın bir zamanda faizleri artırmanın uygun olacağını belirtti. Tahvil alımlarının mart ayında sonlandırılacağını belirten Fed,bilanço azaltımının prensipleri üzerinde anlaştığını açıklarken bilanço daraltmaya ise faiz artışları başladıktan başlanabileceğini ifade etti.

Karar sonrası ABD 10 yıllıklarının faizini 1.80 üzerini görürken, ABD borsaları yüzde ilk etapta yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti. Altın fiyatı ise yüzde 1 düştü.

Metinde ekonomik görünüme ilişkin olarak yeni virüs varyantları dolayısıyla da risklerin devam ettiği vurgulanırken ekonomi ve istihdamın güçlü olduğu, istihdam kazanımlarının da sağlam nitelikte bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Metinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin enflasyona katkı sunduğu da vurgulandı. ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesine tırmanarak yüzde 7'ye çıkmıştı.