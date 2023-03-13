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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı ne olur? FED toplantısı hangi gün?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı ne olur?

ABD Merkez Bankası FED'in Mart ayı toplantısı için artık beklenen zaman gelip çattı. Dünyanın yanı sıra ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımızın da merakla beklediği toplantı ile ilgili detaylar belli oldu. FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamayla duyurulacak olan FED faiz kararına ilişkin ayrıntıları ve toplantı tarihini derledik!

Giriş: 13.03.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ekonomi dünyasında gözler bu kez 2023 Mart ayı FED faiz kararına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen tarih iyice yaklamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzudaki binlerce vatandaşımızın da beklediği toplantıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

  • 2023 MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    2023 yılındaki ikinci FED faiz toplantısı 21 Mart ve 22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 22 Mart saat 21.00'de duyurulacak.

  • FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

  • 2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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