Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (FED) açıklayacağı faiz rakamına odaklanırken, FED faiz toplantısı hangi tarihte gerçekleşeceği merak konusu oldu. Benzin ve gıda fiyatlarında çift haneleri bulan artışlar, ABD'de enflasyonu artırırken FED'in nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu oldu. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte detaylar...