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2015'te patlak veren dizel skandalında sular durulmuyor. Son olarak, Fiat Chrysler’in (FCA) Almanya, İsviçre ve İtalya'daki ofislerinde Alman savcılar tarafından emisyon hilesi şüphesiyle arama yapıldığı ortaya çıktı.

Frankfurt Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmaya FCA bünyesindeki Alfa Romeo ve Jeep dışında, ticari araç üreticisi Iveco'nun da dahil edildiği belirtildi.

Yasal olmayan bir yazılım kullanılarak araçların emisyon değerini olduğundan daha düşük gösterdiği iddiasıyla soruşturulan FCA'nın, 1.3 litrelik ve 1.6 litrelik dizel motorlarının incelendiği de verilen bilgiler arasında.

FCA ve Iveco'nun kontrolünü elinde bulunduran Exor grubunun arkasında ise Agnelli ailesi bulunuyor.

Dizel skandalı olarak bilinen olaylar zinciri, 2015 yılında Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in ABD'deki emisyon testleri sırasında dizel motorlarında hileli yazılım kullandığını itiraf etmesi ile başlamıştı.

O tarihten beri açılan davalarda miyarlarca dolarlık tazminata mahkum olan Volkswagen haricinde, hemen hemen tüm küresel otomotiv üreticileri çeşitli davalar ile karşı karşıya kaldı.

Uluslararası toplumda dizel motorların çevreye olumsuz etkisi konusunda farkındalığa neden olan olaylar, üreticilerin elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına ağırlık vermesine yol açtı.