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Sosyal ağ Facebook, koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı sosyal mesafe uygulamaları sebebiyle tüm coğrafyada ve Türkiye’de bu sene ilk kez alışılmışın dışında bir şekilde geçirilecek kutsal Ramazan ayının başlangıcını kutladı.

Yayınladığı bir videoyla Türk-Osmanlı tarihinin geleneksel gölge oyunu “Karagöz ve Hacivat”a atıfta bulunan şirket, aynı zamanda farklı sosyal medya içerik üreticileriyle işbirliği yaparak Türkiye’deki insanlara bu sene Ramazan ayında sevdikleriyle online platformlar üzerinden bir araya gelebilecekleri ve iyilik yapabilecekleri mesajını verdi.

Ramazan ayında insanlara sevdikleriyle ve kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip topluluklarla Facebook grupları üzerinden bir araya gelerek dayanışma yapmaları çağrısında bulunan videoda, UNIMA Istanbul (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Facebook topluluğunun yanı sıra Facebook Watch içerik üreticileri Nefis Yemek Tarifleri, Şahangiller ve Kafalar yer aldı.

‘BU RAMAZAN FACEBOOK GRUPLARINDA BULUŞALIM’

Facebook’un Ramazan’ın ilk günü paylaştığı videoda, koronavirüs salgını sebebiyle aileleri ve komşularıyla iftar sofrasında bir araya gelemeyen Karagöz ve Hacivat, çözümü Facebook üzerinden dijital bir iftar sofrası kurmakta buluyor.

Evlerinden bu geniş sofraya bağlanarak sevdikleriyle buluşan Nefis Yemek Tarifleri, Şahangiller ve Kafalar ailesi ise şu mesajı veriyor: “Hepimizin evde kaldığı bu Ramazan ayında gelin hep birlikte Facebook gruplarında buluşarak daha önce hiç olmadığı kadar kalabalık iftar sofraları kuralım”.

‘YÜZDE 95’TEN FAZLASI EN AZ BİRİNİ KULLANIYOR’

Ramazan’ı kutlayan insanların yüzde 95’ten fazlasının bağlantı kurmak için Facebook platformlarından en az birini kullandığını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şunları söyledi:

“Hiç kuşkusuz geleneksel olarak kalabalık iftar sofralarında aile bireylerimizle ve arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz bu kutsal ay, bu yıl birçoğumuzun salgın yüzünden evde kalması sebebiyle geçtiğimiz yıllardan oldukça farklı geçecek. Ancak, Facebook olarak insanlara Ramazan’ın ruhunu devam ettirebileceğimizi, yaratıcı yollarla geleneklerimizi canlı tutabileceğimizi ve bu zor zamanlarda birbirimize umut aşılayabileceğimizi göstermek istiyoruz. Teknolojinin insanları ve toplulukları sanal sohbetler ve toplantılar üzerinden bir araya getirerek yeni deneyimler yaratma gücünü belki de hiç olmadığı kadar hissettiğimiz bu dönemde, platformlarımızın insanların ve toplulukların bir araya gelmelerine, birbirlerine destek olmalarına ve Ramazan ruhunu yaşatmalarına yardımcı olacağına inanıyorum."

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