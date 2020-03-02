02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan “ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi”nin Facebook’un Türkiye’deki ilk topluluk merkezi Facebook İstasyon’a ortak olduğu duyuruldu.
Bu ortaklık kapsamında ICC Türkiye, Facebook’un geçtiğimiz Eylül ayında TOBB ve Habitat Derneği (Habitat) işbirliğiyle İstanbul’da açtığı “Facebook İstasyon”da Türkiye’deki işletmelerin sınır ötesi pazarlara erişmelerine ve ihracat alanına odaklanan çeşitli eğitimler ve programlar düzenleyecek.
Facebook İstasyon'un, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı amaçladığı belirtildi.
Farklı sosyal grupların, toplulukların, STK’ların, gazetecilerin, kadın girişimcilerin, geliştiricilerin bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan olmayı hedefleyen Facebook İstasyon, aynı zamanda ülkedeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek oluyor.
Bugün Facebook İstasyon’da gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizdeki işletmelerin kendilerini dijital okuryazarlık alanında geliştirmelerini destekliyoruz. Her biri kendi alanında oldukça değerli bu dört kurumun ortaklığının, özellikle küçük ve orta ölçekteki işletmelere ve ülkemizin ekonomisine pozitif katkısı olacaktır" dedi.
TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Türkiye’de KOBİ‘ler dijital platformlar üzerinden gittikçe artan artan bir hacimde ihracat yapmakta. Bu kapsamda, ICC’nin bu ortaklığa katılımını çok değerli görüyor, hep beraber sunacağımız programların topluluk merkezimizde dijital okur-yazarlık alanında eğitim gören KOBİ’lere yurtdışına açılmalarında bir köprü görevi görmesini umut ediyoruz" diye konuştu.
Facebook, önümüzdeki dönemde aralarında Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Ankara ve Bursa’nın da bulunduğu Türkiye’nin 12 ilinde İstanbul’daki topluluk merkezi Facebook İstasyon’un uydu merkezlerini açmayı planlıyor.
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