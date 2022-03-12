Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasıyla ilgili son gelişmeler ve EYT ne zaman çıkacak sorusu haftalardır gündemde. İş hayatına erken yaşta başlayan ancak yaş sınırı nedeniyle emekli olamayan, emekli maaşı bağlanmayan vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu sene EYT ile ilgili çalışmalarının yapılacağı, hesaplamaların düzenleneceği gibi açıklamalar yapmasının ardından EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları gündeme geldi. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler ve son dakika açıklamaları