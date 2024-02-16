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        Haberler Ekonomi Teknoloji Exxen üyelik ücreti zamlandı! Exxen yeni üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? - Teknoloji Haberleri

        Exxen üyelik ücreti zamlandı! Exxen yeni üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

        Exxen, abonelik ücretlerine zam yaptı. Exxenspor paketine de gelen zamlı yeni fiyatlar 17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Ayrıca daha uyguna denk gelen yıllık abonelik de güncellemeyle beraber kaldırıldı. İşte, zamlı yeni Exxen üyelik ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:30
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        • 1

          Exxen üyelik ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Disney Plus'ın ardından bugün de Acun Medya bünyesinde kurulan dijital yayın platformu Exxen'e yaklaşık yüzde 29 oranında zam geldi. Peki, Exxen yeni üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ ZAMLANDI!

          Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükselirken; bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı.

        • 3

          Yeni güncelleme ile yıllık abonelik paketleri kaldırıldı. Yeni üyelik fiyatları ise 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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