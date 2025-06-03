Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı

TÜİK'in yayımladığı 2024 yılını kapsayan Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri, tüketim alışkanlıklarındaki değişimi gözler önüne serdi.

Toplam tüketim harcamalarında lokanta ve otellerin payı, yüzde 6,6 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay ise yüzde 18,1 ile en düşük seviyesine geriledi.

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KİRA VE KONUT HARCAMALARI EN DÜŞÜK GELİR GRUBUNDA YÜZDE 33'Ü AŞTI

Toplum ortalamasına bakıldığında en yüksek artış konut ve kira harcamalarında yaşandı. Bu kategorideki harcamaların payı yüzde 23,9'dan 26'ya yükseldi.

Gelir grupları, TÜİK tarafından 5 kategoriye ayrıldı. En düşük gelir grubunda yer alanlar, toplam harcamalarının yüzde 33,2'sini kira ve konuta ayırdı. Bu değer daha önce 2012 (33,4) ve 2013'te (33,3) 33'ün üzerine çıkmıştı. En düşük gelir grubunda gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay, yüzde 30,4'e geriledi. Bu değer 2023'te 36,6'ydı.

En yüksek gelir grubunda ise kira ve konut harcamasının payı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. En yüksek gelir grubunda gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay, yüzde 14,5'ten yüzde 12,8'e düştü.