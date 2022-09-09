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Evde bakım parası yatan iller listesi belli oldu mu? 9 Eylül 2022 Evde bakım maaşı ne kadar, hangi illerde yattı ve ne zaman ödenecek/yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 9 Eylül: Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle "Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu, evde bakım maaşları ne zaman hesaplara yatacak?" sorgulamaları hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemenin erken yatırılıp yatırılmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

09.09.2022 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ağustos ayında yaşanılan aksaklık sonucu geç yatırılan evde bakım paralarının bu ay ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ile evde bakım maaşı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 9 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası...

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    Evde bakım maaşı yatan iller 9 Eylül listesi belli olmadı. Maaşlar bir aksaklık yaşanmazsa 15 Eylül tarihinden itibaren başlayacak. Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

  • Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

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