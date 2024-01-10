Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.736,26 %-1,06
        DOLAR 29,9710 %0,04
        EURO 32,7904 %0,12
        ALTIN 1.952,31 %0,01
        FAİZ 39,95 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,05 %-0,24
        BITCOIN 45.944,00 %1,14
        GBP/TRY 38,0828 %-0,01
        EUR/USD 1,0929 %0,01
        BRENT 77,91 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.192,03 %0,01
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı ne kadar? Memur zammı ile 2024 Ocak ayı yeni evde bakım maaşı aylığı kaç lira oldu ve ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Memur zammı ile 2024 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?

        Memur zammı ile 2024 evde bakım maaşı şekillendi. 3 Ocak'ta belli olan memur maaş zammı ile birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı olmak üzere pek çok kalemde de artışa gidildi. 2023 yılının son döneminde 5 bin 98 TL'ye yükselen evde bakım maaşına da yüzde 49,25'lik memur zammı oranında artış yapıldı. İşte 2024 evde bakım maaşı zammına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 08:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur zammı belli oldu. 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak olan memur maaş zammı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 49.25 olarak hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine ödenen evde bakım maaşı da memur zammıyla birlikte artış gösterdi. Her ayın 11 ile 15'i arasında yapılan 5 bin 98 liralık evde bakım maaşına da yüzde 49,25 oranında artış yapıldı. İşte 2024 zamlı evde bakım maaşı ve ödeme tarihi hakkında merak edilenler...

        • 2

          2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!

          TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.

        • 3

          MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!

          Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

        • 4

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

        • 5

          OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

          Memur maaşları ne olacak?
          Birim: TL 2023 Temmuz 2024 Ocak
          Hizmetli 15/1 20.377 30.413
          Memur 12/1 21.278 31.757
          Memur 9/1 21.310 31.806
          Teknisyen 9/1 21.916 32.709
          Öğretmen 8/1 23.378 34.892
          İmam - Hatip 8/1 23.103 34.481
          Şef 4/1 22.758 33.967
          Polis 8/1 28.620 42.715
          Hemşire 8/1 25.088 37.444
          Müdür 4/1 27.326 40.785
          Mühendis 8/1 28.578 42.652
          İlçe Müdürü 4/1 30.977 46.233
          Daire Başkanı 47.469 70.848
          Genel Müdür 61.619 91.966
          (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.860
          Yıldızlı satır dışındakilerde bekâr memur maaşları esas alınmıştır
        • 6

          MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

          Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

          Emekli memur aylıkları ne olacak?
          (TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak
          Müsteşar (1/1) 35.911 53.598
          Genel müdür (1/1) 31.784 47.437
          Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615
          Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574
          Öğretmen (1/4) 14.791 22.076
          Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255
          Başkomiser (1/4) 14.791 22.076
          Polis memuru (1/4) 14.791 22.076
          Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076
          Mühendis (1/4) 14.809 22.103
          Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869
          Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625
          Profesör (1/4) 25.678 38.324
          İmam-hatip 14.791 22.076
          Avukat (1/4) 14.791 22.076
          En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740
        • 7

          2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

          Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artışyaşandı.

          Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı.

          Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.

        • 8

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Semih parlıyor!
        Semih parlıyor!
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Çölde açan çiçek...
        Çölde açan çiçek...
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Habertürk Anasayfa