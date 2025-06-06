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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi ilk çeyrekte sınırlı büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte sınırlı büyüdü

        Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:55 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:55
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        Euro Bölgesi ilk çeyrekte sınırlı büyüdü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde yılın birinci çeyreğine ilişkin istihdam ve GSYH öncü verilerini güncelledi.

        Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 arttı. GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

        Piyasa beklentisi ve Eurostat'ın daha önce yayımladığı öncü veriler, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyrek bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,2 arttığı yönündeydi.

        Büyüme verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ve öncü verilerin yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

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        AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

        GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,4, Fransa'da 0,1, İtalya'da 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

        GSYH, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da değişmedi, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya'da 0,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

        Euro Bölgesi'nde istihdam, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

        AB'de ise istihdam ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre değişmedi, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

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