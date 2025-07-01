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        Haberler Ekonomi Para Euro 47 TL'yi gördü - Para Haberleri

        Euro 47 TL'yi gördü

        Euro/TL paritesi TSİ 12.47 itibariyle 47,15 TL'den işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:48
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        Euro 47 TL'yi gördü
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        Güne 46,9641 ile başlayan Euro/TL gün içerisinde TSİ 12.47 itibarıyla 47,1550'ı gördü.

        36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro yüzde 28'in üzerinde oranında değer kazandı.

        Euro, son bir yıla göre ise 35.1010 liradan yükselerek yüzde 33'ün üzerinde değer kazancı yaşadı.

        Grafik: Bloomberg HT
        Grafik: Bloomberg HT

        ALTIN DA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

        Öte yandan altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 270 liradan işlem görüyor.

        Ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 228 liradan tamamladı.

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        Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 860 liradan satılıyor.

        Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,9 primle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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