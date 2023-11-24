EURO 2024'ün en genç takımı Türkiye!
2024'ün haziran ayında başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi takımların yaş ortalamaları açıklandı. A Milli Takımımız, turnuvaya katılmaya hak kazanan 20 takım içerisinde en genç ekip olarak dikkat çekti. İşte o liste...
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) gitme hakkı kazanan 20 takım içinde en genç ekip olarak dikkati çekti.
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Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42’lik yaş ortalamasıyla mücadele etti.
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Bu sonuç Türkiye’ye, "EURO 2024’ün en genç takımı" unvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59’luk ortalamayla Fransa oldu.
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Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78’le Hollanda bulunuyor.
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Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44’lük ortalamayla Slovakya yer alıyor.
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11 TAKIMDA YAŞ ORTALAMASI 26'LARDA
Türkiye, Fransa ve Hollanda’dan sonraki 11 ülkenin yaş ortalaması 26’larda seyrediyor.
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Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya’da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor.
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İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27’lere ulaşırken, 28’in üzerine çıkan tek ülke Slovakya.
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20 ÜLKENİN YAŞ ORTALAMASI 26,7
EURO 2024 elemelerinde boy gösteren ve finallere gitmeye hak kazanan 20 takımın yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti.
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En genç takım unvanını Türkiye’nin aldığı, Slovakya’nın da en yaşlı ekip konumunda bulunduğu klasmanda takımların yaş ortalamaları şöyle:
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MİLLİ TAKIM'DA 17 FUTBOLCU 22 İLA 25 YAŞINDA
Ay-yıldızlılarda, grup eleme maçlarında toplam 36 futbolcu görev aldı.
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Bu oyuncuların 17’si (yüzde 47), 22 ila 25 yaşında.
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Türk Milli Takımı'ndaki 13 oyuncunun yaşı, 26 ile 29 arasında değişirken, 21 yaş altındaki futbolcuların sayısı 3’te kaldı.
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Millilerde 3 oyuncu da 30 ve üzeri yaşta bulunuyor.
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