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        Haberler Gündem Ergün Turan’dan Özgür Özel’e ‘Çapa’ yanıtı

        Turan: Çapa Spor Kulübü bu şehrin bir değeri

        Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP lideri Özgür Özel'in iddialarının ardından bir açıklama daha yaparak "Çapa Spor Kulübü bu şehrin bir değeri. Acınası bir acziyet içindeler. Milletimiz gerçekleri çarpıtanlara hak ettikleri cevabı mutlaka vermiştir. Biz, gençlerimize kucak açan spor kulüplerimizin her zaman yanında olduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:19
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        Turan: Çapa Spor Kulübü bu şehrin bir değeri
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        Fatih'te bulunan Çapa Spor Kulübü'nün yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "yandaş spor kulübü" iddialarına yanıt vermişti. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Yandaş diye hedef gösterdikleri yer 1948’den beri ayakta kalmaya çalışan ve binlerce gencin yetişmesine vesile olan Çapa Spor Kulübü. Bu şehrin bir değeri. Acınası bir acziyet içindeler. Milletimiz gerçekleri çarpıtanlara hak ettikleri cevabı mutlaka vermiştir. Biz, gençlerimize kucak açan spor kulüplerimizin her zaman yanında olduk, bu şehrin evlatları için elini taşın altına koyan kim varsa destek verdik. Bundan sonra da desteğimiz sürecek.

        Ne olmuştu?

        CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Sayıştay raporlarına atıfla “‘İdare tarafından spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılmaz’, yapmış. Yandaşlar orayı işletiyor, tesislerden para kazanıyor. ‘Yapamazsın’ diyor bunu. Yapılmasının yolu belli nasıl yapılacağı. Belediyeden vermiş, adam da orada kafe işletiyor, kiraya veriyor falan” İfadelerini kullanmıştı. Turan, Özel’in açıklamalarına verdiği ilk yanıtta “Bu söylediği yer, 1948 yılından beri yerinden hiç kıpırdamamış olan ve 91 metrekare olan Çapa Spor Kulübü. Buraya tahsis ettiğimiz belgeyi bir yolsuzluk belgesi olarak 86 milyon insanın önüne çıkarıyor. Bu spor kulübünde yetişmiş ve hala burada siyaset yapan çok önemli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da vardı” demişti.

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