Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Turan'dan Özel’in iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        Turan'dan Özel’in iddialarına yanıt

        Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP lideri Özgür Özel'in dile getirdiği iddialara yanıt verirken "Açıklamaları hayretle ve ibretle izledim. Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, büyük bir yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu açıkça bir algı operasyonudur. Ellerinde herhangi bir gizli belge ya da somut kanıt yok" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 21:11 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turan'dan Özel'in iddialarına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP lideri Özgür Özel’in iddialarına yanıt verdi. Fatih Belediyesi’ne ilişkin Sayıştay raporunda toplam 17 madde olduğunu bunların da eleştiri ve tavsiye niteliğinde bulgular olduğunu kaydederek "Ancak Sayın Özel bu 17 maddeden sadece dört tanesini seçip kamuoyuna sanki yolsuzluk kanıtıymış gibi sunmuştur" dedi.

        Turan, şöyle devam etti:

        "Bu dört maddeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Fakat özellikle bir tanesini burada açıklamak istiyorum. Sayın Özel elinde bir belge göstererek 'Bakın, burada spor kulübüne tahsis yapılmış. Belediye orayı kiraya vermiş, işletmeye açmış. Bu tahsis yapılamaz' şeklinde ifadeler kullandı.

        ‘Ahtapot’ yanıtı ve iddialar
        ‘Ahtapot’ yanıtı ve iddialar
        REKLAM

        Değerli arkadaşlar, söz konusu yer; Çapa’da, hemen yakınımızda bulunan ve 1948 yılından bu yana yerinden hiç kıpırdamamış olan 91 metrekarelik bir alan. Bu alan, Çapa Spor Kulübü olarak kullanılmaktadır. Fatihli gençlerin yetiştiği, rahmetli İslam Çupi’nin ve Ziya Doğan gibi önemli sporcuların çıktığı, amatör bir spor kulübüdür. Biz bu kulübe tahsis yaptık.

        Bu tahsisi, Sayın Özel 86 milyon vatandaşın önünde bir 'yolsuzluk belgesi' gibi gösterdi, belgeyi sallayarak konuştu.

        Şunu açık yüreklilikle söylüyorum: Yarın bu kulüpte yetişmiş insanlar da gerekli cevabı verecektir.

        Daha da çarpıcısı: Bu kulüpte yetişmiş ve bugün hâlâ siyaset yapan birçok önemli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız da vardır. Ve tekrar ediyorum: Bu spor kulübü, 1948’den beri aynı yerindedir"

        ÇİFT MAAŞ İDDİASINA YANIT

        Turan, belediye başkan yardımcılarının çift maaş aldığı iddiası ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

        "Öncelikle belirtmeliyim ki bu maaşlar belediyeden değil, yönetim kurulu üyeliğinden alınan ücretlerdir. Ayrıca, bu tür konular Sayıştay raporlarında tavsiye niteliğinde yer alır. Sayıştay raporları size yol ve yöntem gösterir. Eğer usulî hatalar varsa, 'bunları düzeltin' denir.

        REKLAM

        Nitekim Sayıştay raporu yayımlandıktan sonra, hemen hemen tüm maddelerle ilgili — Sayıştay’ın yanlış bulduğu ve bizim de aynı görüşte olduğumuz konularda — gerekli düzeltmeleri yaptık. Her bir konuda gereken adımlar atıldı. Dünkü açıklamamda da belirttiğim gibi, hem Fatih Belediyesi’yle ilgili hem de tüm İstanbul ve Türkiye’deki belediyelere dair Sayıştay raporlarının bağlantılarını sosyal medya hesaplarımdan paylaştım.

        "SAMİMİYETSİZ BİR TUTUM"

        Son olarak şunu belirtmek isterim: Sayın Özgür Özel’in bugün yaptığı açıklamaları hayretle ve ibretle izledim. Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, büyük bir yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu açıkça bir algı operasyonudur. Ellerinde herhangi bir gizli belge ya da somut kanıt yok. Üstelik, kendi belediyeleriyle ilgili bilgi ve belgeler ile itiraflar ortadayken…

        Biz bu olaylara yaklaşırken şunu esas alıyoruz: Ben bir yargı mensubu değilim. Olaylar yargı tarafından kesinleşmeden hiç kimseyi suçlu ilan edemeyiz. Bir siyasetçi olarak bu hassasiyetle hareket etmek zorundayım. Fakat bu kadar basit konular üzerinden, örneğin bir spor kulübüyle ilgili meselede, 86 milyonun önüne geçip 'Burada peşkeş çekilmiş' diye belge sallayan ve siyaseti bu kadar ucuzlatan kişilerin, aynı zamanda şeref ve haysiyetlerine operasyon yapıldığını iddia etmeleri samimiyetsiz bir tutumdur.

        REKLAM

        "TORBA DOLMAYINCA İLÇELERİ EKLEDİ"

        Gerçekten samimiyetle söylüyorum: Bir belediye başkanı olarak bir genel başkana cevap vermek istemem. Ama bu açıklamaları yapan kişi bir genel başkandır. Belki benim siyasi geçmişim, Sayın Özel’inkinden daha eskidir. Ancak o genel başkanlık makamında oturuyor ve ben de kendisini o sorumlulukla dinlemeye çalışıyorum. Yine de büyük bir üzüntü içerisindeyim.

        Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin en köklü siyasi partilerinden biridir; Türkiye’nin ana muhalefet partisidir. Ancak bir ilçe belediyesiyle ilgili iddialar yetmemiş olacak ki, torba dolmayınca Fatih Belediyesi’nin yanına Bayrampaşa ve Bahçelievler de eklenmiş. İlk defa bu açıklamaları dinledim, daha önce okumamıştım. Çok anlamlı da bulmadım.

        "1948'DEN BERİ AYNI YERDE"

        Ama ne olursa olsun, böylesine basit bir mesele üzerinden dört gündür kamuoyuna 'Büyük bir yolsuzluk açıklayacağım', 'Turpun büyüğünü göstereceğim' gibi söylemlerle algı oluşturmak doğru değil. Örnek olarak verdiği spor kulübü meselesi 1948’den beri aynı yerde faaliyet gösteren, sadece bizim dönemimizde tahsisi uzatılan bir yerle ilgilidir.

        Sayıştay bu konuda 'Tahsisin usulüne uygun yapılmadığını, ya kira sözleşmesi yapılması ya da ecrimisil alınması gerektiğini' ifade etmiştir. Eğer bu bir suçsa, bu sorumluluğu kabul ederim. Çünkü orada yüzlerce çocuğumuz spor yapıyor. Bu açıklamayı sizlerle paylaşmak istedim.

        İçimde konuşmak istediğim çok şey var ama bu polemiği uzatmak istemiyorum. Her defasında bu tür iddialara cevap vermek de doğru değil. Ancak cevap vermeseydim, en başta Fatih Belediyesi’nde görev yapan binlerce çalışanın hakkını savunmamış olurdum. Onların böyle bir fırsatı yok; bu açıklamayı yapmak benim görevim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Habertürk Anasayfa