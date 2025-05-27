TBMM'de partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

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"Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımızı onurlandıran misafirlerimize, üyelerimize, derneklere, vakıflara, televizyondan bizi izleyen, radyodan dinleyenlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu 81 ülkeden, 87 kardeş partimizi Sosyalist Enternasyonal'de ağırladık ve değerlendirmelerde bulunduk.

Mülteci sorununu, Trump'ın Gazze üzerindeki hayallerini, Rusya-Ukrayna savaşını her şeyi konuştuk ve elbette 19 Mart'ta girişilen ve püskürttüğümüz geleceğimize yapılan darbeyi, milletin takdiriyle bir sonraki dönem Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıktık. Bizi İstanbul'da yalnız bırakmayan tüm yoldaşlarımıza TBMM çatısı altından teşekkür ediyorum.

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"BUGÜN 27 MAYIS'IN 65.YILI"

Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yıldönümü. O darbe, seçilmişleri asker zoruyla yönetimden uzaklaştırıp askeri bir vesayet kurularak ülkeyi yönetmeyi amaçlıyordu. 12 Eylül darbesi de aynı amaçla yapıldı. Ne 27 Mayıs'ta ne 12 Mart Muhtırasında ne 12 Eylül'de ne de 15 Temmuz'da gözlerimizin içine bakanlar CHP'den bir yakınlık görmediler.

Bugün birileri devletin imkanlarıyla çıktığı kürsüde, Atatürk ve İnönü'nün makamında otururken, 27 Mayıs darbesi üzerinden bu utancı CHP'ye mal etmeye çalışacak. Bunu yaparken de Sevr'i yırtıp Lozan'a imza atan İsmet Paşa'ya dil uzatacak. O lanetli dili şimdiden kınıyorum. İsmet Paşa'ya söyleyeceği her sözü cunta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet Paşa, seçimi kaybetti yönetimi devretti ve Cumhurbaşkanı olarak kaldı. Sen başbakan olarak geldin cunta başı olarak anılıyorsun. "O ZAMAN DA ŞİMDİ DE DARBELERİN KARŞISINDAYIZ" 15 Temmuz akşamı tanklar harekete geçtiğinde, gözümüzün içine bakan arkadaşlarıma 1 dakika beklemeden Meclis'e gelin dedim. Bütün darbelerin bir hedefi vardır, darbeye Meclis'ten direnelim dedim. Kimi gitti arabasıyla silahını alıp geldi. Küs olduğumuz İsmail Kahraman bu tutumdan dolayı büyük bir demokrasi dayanışmasıdır diye kucakladı. Günlerce konuşuldu. O zaman da şu anda da seçilmişin arkasındayız darbelerin karşısındayız. Çünkü biz demokratız, işimize gelince binip işimize gelmeyince inen Recep Tayyip Erdoğan değiliz. 16 Temmuz'da CHP'nin kapısı çalıp taktirlerini iletti. Bize teşekkür edilecek bir şey yapmıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün fikrinin sahibiyiz. Sizinkiler Sosyalist Enternasyonal'e sizinkiler anlatabilir mi dedi. O zaman darbeyi anlatacağız da sen darbe yapınca mı susacağız?

"TRUMP, 'PETROL BARONUMLA ANLAŞMA YAP' DEDİ" 1980 darbesini yapanlara ABD, bizim çocuklar diyordu. 19 Mart'ı yapanlar ABD'den icazet aldılar dedim. Bir iki kez kınayıp sonra sustular. Trump'a susan, Filistinlileri başka ülkelere göndereceğiz diyen Trump'a itiraz etmeyen Erdoğan'a sonra petrol baronunu gönderiyor. 'Sen önce benim petrol baronumla sözleşme yap' dedi Trump. Bu adam da diyor ki; Türkiye bir 3. dünya ülkesidir. Muhalifleri içeri tıkarsınız, icaplarına bakarsınız. Erdoğan'ın yaptıkları işe yarayacak diyor. Trump'ın Gazze'deki işgaline bir şey demeyecek olan Erdoğan ile yürümeye karar vermişler. Bu korkakların yaptığı bir darbedir. 19 Mart darbesinin üzerinden 69 gün geçti. 46 kişiyi gözaltına alıp 25 kişiyi tutukladılar. "HSK NEDEN DURUYOR" Kadriye hanım, Ekrem beyin özel kalem müdürüydü. 14 yaşında bir oğlu var Kadriye hanımın ve bugün çocuğunun yaş günü. Kadriye hanımı gözaltına alıp Ekrem beyin eski telefonunu sormuşlar. Bu eski telefonu özel kalem müdürlüğünün telefonuna yönlendirmişler. Diyorlar ki, bu telefon üzerinden gelen telefonları cevaplamışsın. 4 günün sonunda Kadriye hanımı tutukladılar. Savcı tutuklamayı kafaya takmış, o emri almış. Namuslu bir hakim tutuklamıyor bu bir kez daha gözaltına alıyor. Salan hakimi İcra Mahkemesi'ne atadılar.

Bu kadar insafsızlık bu kadar vicdansızlık olamaz. Türkiye'nin namuslu hukukçularına söylüyorum. HSK neden duruyor? Kendisine ait arabadan tutuklayamayınca, açtığı telefondan tutukluyorlar. Neye yenileceksiniz biliyor musunuz, doğum gününde annesinden ayrı bıraktığınız Çınar'ın gözyaşlarında boğulun. Darbeciler panik evresindeler ve saldırıyorlar. "DOSYANIN İÇİ BOŞ, İDDİA VAR İDDİANAME YOK" Partinin geleceğini düşünenler bu uygulamalara itiraz ediyor ve darbeciler arasında homurdanmalar başlamış durumda. Dosyanın içi boş, iddia var iddianame yok. Ekrem İmamoğlu soruşturması ispatlanana kadar, karar verilene kadar suçsuz. Ama diyorlar ki fotoğraflarını, resimlerini asamazsınız dediler. Bir başsavcı ve 3 hakimin arkasına sığınanlara söylüyorum, Ekrem İmamoğlu masumdur ve gelecekte bunun hesabını da size soracaktır. Namuslu, temiz, iftiracı olmayan, bu ülkenin hiçbir vatandaşından biz hesap sormayacağız, biz darbecilerden, gerçekten yolsuzluk yapanlardan, milletin kanını emenlerden hesap soracağız. Bugünün AK Partilisi yarın 30 bin TL emekli maaşı alacak olan emekli vatandaşımız, geçmişte hata yaptım deyip iki eliyle bize oy verecektir. "2019 ÖNCESİNDEN 37 DOSYA VAR" İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı'na söylüyorum, İstanbul'da 2019'dan öncesine ait belediyelerin 37 dosyası var. Süleyman Soylu bunlara el koydu ancak örnekleri İBB'de duruyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Dedim ki Fatih'ten başlayacağım. Şimdi Fatih isyan ediyormuş, Esenler varken neden benden başlıyor?

İstanbul Fatih Belediyesi, öğrenci yurdu yapılması şartıyla, tahsis edilen arsanın turistik otel olarak inşa edilip 10 yıldır işletildiği, 6 yıldır eleştirilmesine rağmen belediye başkanının işlem yapmadığı, ruhsatsız bir şekilde turistik otel olarak buranın işletildiği, internette otel rezervasyon sitelerinde otelin yer aldığı, müşteri kabul etmesi nedeniyle Fatih Belediye hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Öğrenci yurdu yapılması için verilen arsaya otel yapıp işletiliyor. Mart 2024 öncesi Bayrampaşa Belediyesi, spor eğitimi verecek eğitmenler için ihale açmış. 1.4 milyon TL'ye bir şirkete vermiş 6 ay boyunca buraya spor eğitmeni getireceksin demiş. Tesise gitmiş bizim arkadaşlar. Orada aylardır çalışıyor görünen personelden bir tekini arkadaşlarımız görmemiş. Bunun üzerine soruşturma açılmış ve Kaymakamlığa teslim edilmiş. İhaleyi yapın, ihaleyi alan ortalıkta geziyor. Bayrampaşa Belediyesinin eski başkanı ortada geziyor. "İHALE İKİYE BÖLÜNÜYOR" AK Partili Bahçelievler Belediyesi'nin temizlik ihalesini 565 milyona bir şirket ihaleyi alıyor. Sonra yeni bir ihale açılıyor, 278 milyon TL'lik araçların şoförü olmadığı için şoför ihalesi açılıyor. Bu şirketin Türkiye'de almadığı ihale yok. Belediyenin kusuruyla ihale ikiye bölünüyor ancak bu belediye ile ilgili tek işlem yapılmıyor. Ama CHP'li belediye başkanları cezaevlerine gönderiliyor. Bizim alnımızı önümüze eğecek bir kusurumuz yok. Milletin malına el uzatanlar tek tek hesap verecek.

7 yıldır ekonomik kriz bitmiyor. 2018'den bu yana tek adam rejimine geçtiğimiz günden beri Türkiye krizden kurtulmuyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 600 temizlik görevlisi için 1 milyon 600 bin işsiz başvuruda bulundu arkadaşlar. Türkiye'nin döviz rezervlerini bu işler için harcasaydınız. AHTAPOT YANITI Tayyip bey kendi kendine bir ahtapot görüyor, ahtapotun kollarını arıyorsan bak Fatih Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Esenler Belediyesi de geliyor. Ahtapot kim ahtapot Tayyip beyin 5'li çetesi, çadır satan Kızılay vurgunu, 17-25 Aralık 4 bakan, ayakkabı kutuları, çikolata kutuları da ahtapotun öbür ucu. Yunus Emre Vakfı soygunu, ahtapotun milliyetçi kolu. CUMARTESİ DÜZCE, PAZAR ANTALYA Perşembe günü DİSK'e, ardından TİSK'e, ertesi gün TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e gidip ziyaret edeceğiz. Esnafı nasıl koruyacağız onu da konuşacağız ve söke söke asgari ücretliye ara zammı, emekliye de seyyanen zammı alacağız. Asgari ücrete zam vermezlerse de o ara zammı söke söke alacağız. Yarın akşam Esenler'e bekliyorum. Cumartesi günü Düzce'de, pazar günü Antalya'da olacağız. Arkadaşlarımız tertemiz, mücadelede varız, yürüyelim arkadaşlar."