Epic Games'in yılbaşı hediyesi olarak kullanıma sunduğu 15 günlük ücretsiz oyun kampanyasında 8. güne geldik. 24 Aralık tarihinde kullanıma açılan ücretsiz Epic Games oyunu açıklandı. Epic Games ücretsiz oyunları neler?

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU: INSIDE

Epic Games’in 24 Aralık ücretsiz oyunu Inside oldu. Böylece yapılan sızıntıda doğru tahmin edilen oyun sayısı yediye çıktı.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines

18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark

20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation

22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux

23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5