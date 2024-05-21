Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için kura başvuruları bugün bitiyor. Vatandaşların kura çekimine katılması için en az yüzde 40 engelli olması gerekiyor. Başvurular ÖSYM merkezleri, web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. İşte, EKPSS başvuru tarihleri ve kura çekimine dair detaylar...