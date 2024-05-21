Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kura başvuruları bugün bitiyor! EKPSS kura başvuru ekranı
28 Nisan'da gerçekleştirilen EKPSS sınavından sonra şimdi gözler kura çekimine döndü. Kuraya katılmak isteyen vatandaşların elini çabuk tutması gerekiyor; 6 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci 21 Mayıs itibarıyla bitiyor.
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için kura başvuruları bugün bitiyor. Vatandaşların kura çekimine katılması için en az yüzde 40 engelli olması gerekiyor. Başvurular ÖSYM merkezleri, web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. İşte, EKPSS başvuru tarihleri ve kura çekimine dair detaylar...
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EKPSS ENGELLİ KAMU PERSONELİ SINAV KURASI BAŞVURU TARİHLERİ
Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
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EKPSS ENGELLİ KAMU PERSONELİ SINAV KURASI GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
EKPSS kurası için geç başvuru tarihleri 4-5 Haziran 2024 olarak belirlendi.
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EKPSS ENGELLİ KAMU PERSONELİ SINAV KURASI BAŞVURU EKRANI
EKPSS kura çekimi için başvurular bugün bitiyor. Aşağıdaki linkten ÖSYM'ye direkt başvuruda bulunabilirsiniz.
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EKPSS ENGELLİ KAMU PERSONELİ SINAV KURASI ÜCRETİ
Kuraya katılmak isteyen adayların 75 TL ödemesi gerekiyor. Ücret ödemek için son gün 22 Mayıs 2024.
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EKPSS ENGELLİ KAMU PERSONELİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir.
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