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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024!

        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi merak ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defaya mahsus verilen ikramiyeler için bu sene toplam 6 bin ödeme yapılıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:22
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        • 1

          Milyonların gündeminde emekli bayram ikramiye ödemeleri yer alıyor. Bu sene Haziran ayının 16'sı itibarıyla başlayacak olan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerini alan vatandaşlar gözlerini Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtına çevirdi. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024

        • 2

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödendi.

          Bu bilgiler ışığında bu sene 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.

          Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

          KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

          Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

        • 3

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

          TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

        • 4
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