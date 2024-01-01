2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda, Ekim 2023'te yüzde 58.46 olarak açıklanan enflasyon oranı, ÖTV muafiyet limitinin artırılmasında da esas olarak kabul edildi.

Buna göre, ÖTV muafiyet limiti Ocak 2024'ten itibaren 1 milyon 4 bin 200 TL'den, 1 milyon 591 bin 200 TL’ye çıkarılmış oldu.