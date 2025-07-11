Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.337,50 %0,06
        DOLAR 40,1742 %0,22
        EURO 47,0516 %0,11
        GRAM ALTIN 4.333,78 %1,17
        FAİZ 40,75 %0,59
        GÜMÜŞ GRAM 48,64 %1,94
        BITCOIN 117.752,00 %3,67
        GBP/TRY 54,2764 %-0,53
        EUR/USD 1,1689 %-0,10
        BRENT 69,36 %1,05
        ÇEYREK ALTIN 7.085,73 %1,17
        Haberler Ekonomi Para "Enflasyonda gelinen nokta memnuniyet verici" - Para Haberleri

        "Enflasyonda gelinen nokta memnuniyet verici"

         İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonda gelinen noktayı memnuniyet verici kabul ettiklerini belirterek, "Teyakkuzda olmayı ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Aylık enflasyonun alt bileşenlerine baktığımızda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına inerek Merkez Bankası'nın tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enflasyonda gelinen nokta memnuniyet verici"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Şekib Avdagiç, Oda'nın temmuz ayı Meclis toplantısında iş dünyasının gündemine ilişkin görüşlerini açıkladı.

        Avdagiç, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın tesisi amacıyla uygulanan ekonomi politikalarında, 2 yılın geride bırakıldığını hatırlatarak, "Bu 2 yıl içeride ve dışarıda olağanüstü gelişmeler eşliğinde geçti. Tüm bu küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen enflasyonda belirgin ve hedeflenen bir iyileşme devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Enflasyonda gelinen noktayı memnuniyet verici kabul ettiklerini aktaran Avdagiç, şunları ifade etti:

        "Teyakkuzda olmayı ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Aylık enflasyonun alt bileşenlerine baktığımızda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30’un altına inerek Merkez Bankası’nın tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz. Piyasa aktörleri ile mal ve hizmet üreticilerinin de fiyatlama davranışlarını ve hesaplamalarını bu seviyeleri dikkate alarak yapmalarında büyük yarar bulunuyor."

        REKLAM

        Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara çekilmesini önemsediklerini vurgulayan Avdagiç, böylece hem üretici hem tüketici kesiminde büyük bir rahatlama meydana geleceğini ve finansal istikrarın yeniden tesisi yolunda önemli bir sonuç oluşturacağını belirtti.

        Şekib Avdagiç, fiyat istikrarının, kalıcı refahın olmazsa olmaz koşulu olduğu gerçeğinden hareketle, tüm kesimlerin bu sürece daha güçlü şekilde destek vermesinin önemine işaret etti.

        Avdagiç, temmuz ayı ile birlikte Türkiye ekonomisinde yeniden bir dengelenme sürecine girilmesini öngördüklerini belirterek, "Açıkçası, ekonomik aktivitede yeniden olumlu bir sürece girilecek olmasını heyecanla bekliyoruz. Faizde indirim döngüsüne girilmesi, reel kesimin ve özellikle KOBİ’lerin 2 yıldan bu yana yaşadığı finansmana erişim sorununun hafifletilmesi ve üretim-istihdam-ihracat sacayağında yeniden ivmelenmenin kapısını da aralayacaktır." açıklamasını yaptı.

        "DOLAR SORGULANIYOR"

        Uluslararası piyasalara da vurgu yapan Şekib Avdagiç, doların rezerv para tahtının sorgulandığını söyledi.

        ABD’nin yakın müttefiki Suudi Arabistan'ın bile petrolünü fiyatlandırma modeline Yuan cinsinden vadeli işlem sözleşmeleri eklemeyi düşündüğünü hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

        "Doların rezerv para tahtı sallanıyor mu? Dünyanın hala birincil rezerv para birimi ve uluslararası ödeme aracı niteliğini sürdürmesine karşın, son dönemde ortaya çıkan jeopolitik ve jeostratejik değişimler nedeniyle ABD dolarının hegemonyası artık açıktan sorgulanıyor. Dolarizasyondan kurtulma, yatırımcılar, şirketler ve ülkeler arasında giderek daha fazla öne çıkan bir tartışma konusu haline gelmiş durumda."

        Avdagiç, doların rezerv para niteliğinin aşınmasının kimi potansiyel fırsatlara da kapı aralayabileceğini, gelişmekte olan ülkelerin kendi para birimlerini veya bölgesel çözümleri kullanmasının bu ülkelerin ABD politikalarına bağımlılığını azaltabileceğini, ayrıca finansman koşullarında da avantaj sağlayabileceğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Habertürk Anasayfa