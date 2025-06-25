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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyon beklentilerinde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon beklentilerinde düşüş

        Haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 24,6'ya, reel sektör için yüzde 39,8'e ve hane halkı için yüzde 53'e indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:52 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:52
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        Enflasyon beklentilerinde düşüş
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        Yıllık enflasyon beklentileri haziranda piyasa katılımcıları ve reel sektör ve hane halkı için geriledi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

        Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6, reel sektör için 1,2 puan gerileyerek yüzde 39,8 ve hane halkı için ise 6,9 puan düşerek yüzde 53 oldu.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 2,9 puan artışla yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçti.

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