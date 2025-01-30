Enda Enerji’nin halka arzında 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak

Yenilenebilir enerji kategorisinde 2023 sonu verilerine göre Türkiye’de ilk 100 şirket arasında 180,1 MWe kapasite ile 69. olan ve Şirket bünyesine dahil olan güneş enerji santralleri ile kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaşan Enda Enerji Holding A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzını onaylamasının ardından Enda için pay başına 17,44 TL fiyattan 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde talep toplanacak. Tamamı sermaye artırımı şeklinde yapılacak olan halka arzın büyüklüğünün 1.744 milyon TL olması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefleyen Enda’nın halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek. Tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzda, Enda’nın çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 100.000.000 TL değerli nominal pay da 17,44 TL fiyattan, talep toplama yöntemi ile halka arz edilecek. Halka arzın ardından Enda’nın sermayesinin yüzde 22,4’ü Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

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SATMAMA TAHHÜDÜNDE BULUNDU

Net nakit pozisyonu ile güçlü bir finansal yapıya ve 500’ü aşan ortağı ile çok ortaklı bir yönetim felsefesine sahip olan Enda’nın 1.744 milyar lira büyüklüğünü bulması beklenen halka arzının ardından, mevcut sermayenin yüzde 94,47’sine sahip ortaklar, bir yıl süre ile halka arz fiyatının altında bir fiyattan, altı ay süreyle de hiçbir şekilde borsada hisselerini satmayacaklarını taahhüt ettiler. Halka arzdan elde edilecek gelirin bağlı ortaklıklar bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı yanında yurt içi ve yurt dışında, yatırım fırsatlarının fonlanmasında ve bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor. Şirket bu sayede, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkararak yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

REKLAM 'BORÇSUZ VE NAKDİ GÜÇLÜ' Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, 2023 yılını 1 milyar lirayı aşkın ciro ile tamamlayan şirketin nakit üreten bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan, orta vadede yatırım planları hazır bir şirkete ortak olacak” diye konuştu. Enda’nın çok ortaklı yönetim felsefesine sahip olduğunun altını çizen Tuncay, şu değerlendirmede bulundu: “1993 yılında 100’e yakın ortağın yaktığı ışık ve umutla çıkılan bu yolculukta bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılı, tamamı yenilenebilir 13 tesisten oluşan 189,12 MWe kurulu güce sahibiz. 31 yıllık birikim ve tecrübe, sayısı 500’ü aşan ortağımız ve kuruluşumuzdan itibaren genlerimizde bulunan kurumsal yönetim felsefesi ile gelişerek önemli bir büyüklüğe ulaştık. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir büyüme hikayemize yeni ortaklarla daha da çoğalarak devam etmeyi arzu ediyoruz. Tamamı sermaye artırımı yöntemi ile olacak halka arzımıza ilgi göstererek büyüme planlarımıza ortak olacak olan yatırımcılar, borçsuz ve güçlü nakit üretim yeteneği olan bir şirkete de ortak olacaklar aynı zamanda.” ETKİ ALANI ARTACAK 2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) ile tamamladıklarının altını çizen Tuncay, şu bilgileri verdi: “2023 sonu itibariyle 183,3 milyon lira olan net nakit pozisyonumuzu 2024/6 ay itibarıyla 367,7 milyon TL’ye çıkardık. Ortalamada yıllık 500 GWh olan üretim hacminin yüzde 46’sını HES, yüzde 45’ini RES ve yüzde 9’unu JES oluşturuyor. Söz konusu ortalama üretim hacmi hesaplamasında Şirketimiz bünyesine 2024 yılının sonunda dahil olan GES’ler bulunmuyor. Öte yandan, bölgesel iklim ve ani hava değişikliklerinin üretimi olumsuz etkilememesi adına farklı coğrafyalarda, farklı kaynaklarla faaliyet göstermemiz elimizi daha da güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil dönüşüme katkı sağlamak üzere, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir şekilde devamlılığını sağlarken, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artıracağız. Bu doğrultuda; şirketimizin sermayesine yüzde 74,53 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş’nin, 2024 yılının sonunda toplam 8,94 MW kurulu güce sahip lisanssız 3 adet GES santralini bünyesinde bulunduran EGE GES 1 Elektrik Üretim A.Ş. ve EGE GES 2 Elektrik Üretim A.Ş.’yi satın almasının ardından kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaştı.”