AA

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT),bu yıl 24 milyar 316 milyon 672 bin liralık yatırım yapacak. KİT'ler arasında en fazla yatırımı, bu yıl da TCDD gerçekleştirecek.

AA muhabirinin, 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 13 milyar 765 milyon 642 bin lira olan yatırım ödeneği, bu yıl 24 milyar 316 milyon 672 bin lira olarak öngörülüyor.

TCDD, 8 milyar 452 milyon 258 bin liralık ödenekle önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla yatırım yapacak KİT'ler arasında ilk sırada yer aldı. TCDD'yi 5 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve 4 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) izledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 2 milyar 534 milyon 882 bin lira, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 1 milyar 193 milyon 968 bin lira, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 600 milyon lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 587 milyon 260 bin lira, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise 550 milyon lira tutarında yatırım yapacak.

Bu yıl Türkiye Elektirik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü 500 milyon liralık, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 175 milyon liralık, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 160 milyon liralık, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 143 milyon 840 bin liralık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise 110 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

YATIRIMLARIN YÜZDE 43'Ü ENERJİNİN

Öte yandan, 2020 yılındaki KİT yatırımlarının yüzde 43'ünü enerji yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde, enerji için 10 milyar 501 milyon 271 bin lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken, ulaştırma ve haberleşme sektörüne 9 milyar 749 milyon 358 bin liralık, madencilik sektörüne 3 milyar 208 milyon 592 bin liralık yatırım yapılacak.

Bunları, 663 milyon 369 bin lirayla imalat ve 184 milyon 945 bin lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek. Diğer kamu hizmetlerine yapılacak yatırımlar için ise 9 milyon 137 bin lira ayrılacak.

2020 yılında KİT yatırımlarının dağılımı şöyle:

Kuruluşlar Tutar (bin lira) TCDD 8.452.258 BOTAŞ 5.000.000 TEİAŞ 4.000.000 TPAO 2.534.882 EÜAŞ 1.193.968 TCDD Taşımacılık AŞ 600.000 DHMİ 587.260 ETİ Maden İşletmeleri 550.000 TEDAŞ 500.000 MKEK 175.000 TİGEM 160.000 Taşkömürü Kurumu 143.840 Kıyı Emniyeti 110.000 Türkiye Kömür İşletmeleri 96.150 Et ve Süt Kurumu 66.000 TÜVASAŞ 39.769 Toprak Mahsulleri Ofisi 36.125 Devlet Malzeme Ofisi 32.134 TEMSAN 19.936 TÜLOMSAŞ 8.000 Çay İşletmeleri 7.350 TÜDEMSAŞ 4.000 Toplam 24.316.672