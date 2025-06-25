En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek? - İş-Yaşam Haberleri

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek? - İş-Yaşam Haberleri

AK Parti, 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığında artışa dair çalışmaya başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaş aldığının farkındayız. buna dair çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz.” dedi.

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KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME

Mevcut uygulamada kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekli aylıkları bu tutara tamamlanıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artıştan emeklilerin bir kısmı yararlanamayacak. AK Parti, kök aylığı düşük olanların tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme yapacak.

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ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz’da enflasyon rakamlarını açıklaması ile beraber 6 aylık enflasyon belli olacak.Enflasyonun belli olmasıyla beraber en düşük emekli aylığında yapılacak artışın değerlendirilmesi için bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir araya gelmesi öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK? 2025’in ilk 5 ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyonun yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 17 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından, en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemenin Çalışma Bakanlığına Dair Kanun teklifine eklenmesi bekleniyor. Teklifin temmuz ayında yasalaştırılması planlanıyor. Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir