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        Haberler Ekonomi Emlak Emlakta fahiş fiyata karşı yeni dönem - Emlak Haberleri

        Emlakta fahiş fiyata karşı yeni dönem

        Konutta fahiş fiyatı önlemek için yeni uygulama yürürlükte. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 31.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:06
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        Emlakta fahiş fiyata karşı yeni dönem
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        30 Mayıs itibariyle yürürlüğe giren uygulamayla birlikte artık mülk sahiplerinin piyasa rayicinin çok üstünde fiyatla ilan girmesi yasak. Peki bu ne anlama geliyor? İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, yeni uygulamayı şöyle anlatıyor:

        İlanlar artık belirlenen rayiç bedellerin üstünde olamayacak.

        Uygulama ihlalinde hem emlak firmasına hem de mülk sahibine idari yaptırım uygulanacak.

        Böylece gayrimenkul fiyatlarındaki şişirmeler de sona ermiş olacak.

        Bu uygulamayla daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir emlak piyasası hedefleniyor.

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