2024 yılında emlak vergisi ödemeleri başladı ve mükellefler için ilk taksit ödeme süreci devam ediyor. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından her yıl tahakkuk ettirilen bir vergi türüdür. Bu verginin zamanında ödenmesi, mükelleflerin gecikme zammı gibi ek mali yükümlülüklerle karşılaşmaması için büyük önem taşır. Son ödeme tarihini geçirmek istemeyenler bu konuda araştırma yapmaya başladılar. İşte, emlak vergisinin son ödeme tarihine ilişkin detaylar...